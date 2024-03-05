F1巴林專欄：RB細牛為何要動用team order？

所以，當F1車隊出示team order、要求一車手讓路予同場表現旗鼓相當的隊友時，通常都不受觀眾歡迎。然而，車隊出order的目的明顯並非取悅觀眾，而是為爭取他們認為值搏的成績。問題是：為何非要動用team order不可呢？

賽前部署，細牛今場明顯要搏第10：一分。

Bahrain GP © Rudy Carezzevoli/Getty Images

日本車手角田裕毅排位第11，隊友澳洲人歷卡度（Daniel Ricciardo）第14起步。不搏至少一分才是罪，排在隊友前起步的角田更應有策略優先權。然而，變數來了。

Haas車手侯根保（Nico Hulkenberg）因慢得禍再得福。起步先慢、後撞Lance Stroll被逼進站換上C1白胎。誰知 —— C1早段比全部C3快（Max除外）。

往後八圈，落後所有人至少半分鐘的Hulk在大後方平均跑1分37秒中或尾，快當時第10的角田每圈至少零點七秒、快自己隊友Kevin Magnussen至少一秒、快沙巴的周冠宇及RB的「四萬」更加接近兩秒。侯根保的「因慢得福」，為中下游所有人帶來看得見的希望。

原來，能自由地使用C1白胎，比塞在內循環車龍中的C3紅胎快。

第九圈尾，第13及18位的周冠宇及「太子」首先進站換上C1。先機。策略優勝嗎？Well，當時太子排在第18，周冠宇正在跑垃圾時間——約1分39秒尾、慢第10的角田（約38秒中）近一秒半。因此，兩位都無嘢輸。放手一搏風險低、回報高，何樂不為？

角田呢？直至第12、13圈尾，其時間仍與眼前的第八、九位的Fernando Alonso及Lewis Hamilton相約。可惜，危險已在後面。第10至13圈尾，換胎後的周冠宇比角田共快約6.8秒。然而，角田未輸。因為，第一停後角田一直緊隨第10的周冠宇，並頂在第12的太子及第13的K-Mag前。意思？賽至近半，角田仍長期持有策略上undercut前面周冠宇的機會，同時亦有被後面太子及麥奴臣undercut的風險。之後，就看誰能創造並把握機會。

結果？Aston Martin決定再次放手一搏，嘗試undercut搶第10。

第27圈尾，第10、11、12位的周生、角田及太子三人格鬥的圈速接近（約38秒正），周生領先太子三秒半。尾位的太子首先發難做第二停。下一圈，頭位的上海人亦進站回應，這就為難了卡在中位、其C1白胎當時只跑最少的13圈的角田被逼「周入我不入」。唯順便升上第10。如果兩次換胎比人慢仍不算錯的話，那最後這個危機呢？

第32圈尾，落後五秒Haas的K-Mag都發難、嘗試undercut仍在第10的角田。第33圈尾，角田仍領先Haas 28 秒（綠旗換胎損失約23秒）但不入站。第34圈尾，角田的領先優勢跌至25秒後進站，換C1新白胎跑餘下23圈，加上角田換胎前後圈共慢K-Mag早前的約1.2秒，埋下被爬頭的伏線。第36圈，K-Mag超越角田，角田跌落第13，四萬第14。結果，為求力挽狂瀾搶一分的細牛，惟有出此team order下策。

問題又來了。第35圈尾，四萬進站換C3新紅胎跑餘下22圈。四萬用較快的C3，角田被安排用C1是「特別安排」嗎？本欄不能確定。不過，舊C3重油跑最長的是今場冠軍Max Verstappen（共20圈），新C3尾段輕油跑最長就是四萬及Checo（共22圈）。假如角田第二停後，用舊C3可否有競爭力地跑23圈呢？迷。

在如此sequence下動用team order，似是下策。如果一停和二停來得比人遲只是四百年一遇，那最後讓角田被K-Mag爬頭並跌至四萬前、則肯定不只是天災。難怪角田賽後即場說，要檢討下半場策略。