F1 Barcelona 站：二停才是黃道？

F1 Barcelona站 © Red Bull Content Pool

除了胎耗比平治劇烈外、除了韋少第一停早了少許令他被逼第二個 stint 捱更長距離外，若根據韋少工程師 Gianpiero 與其 radio 通話「could be Hungary all over again（指二〇一九年）」的話，Red Bull 看來是策略上輸了。

那段 radio 通話發生在第四十三圈，約於咸爺完成二停出 pit 時播出。正如直播所言，Red Bull此刻已是 sitting duck。Why？何以韋少下圈緊接入站已幾乎無用？

Max Verstappen 在F1 Barcelona © Getty Images/Red Bull Content Pool

一）咸爺完成二停抵達 pitlane 出口時，韋少只領先約廿三秒九

二）韋少此刻剛過 S1 計時點，做個人最佳廿二秒七五〇

三）到韋少過 S2計時點，只能做差過自己 yellow 的三十秒八九〇

四）到咸爺過 S2計時點，已跑全場最快 purple 的三十秒二五四

五）到韋少過 S2計時點前（唯一入站機會），他只領先約廿三秒二

廿三秒二是甚麼概念？那就是每次停約花二十二秒時間長度的概念。那就是幾乎沒有任何 buffer 的概念。此刻紅牛有何選擇呢？不入，那是歷史。入，就只能換上新紅胎（韋少不像平治二子，沒留有舊黃胎）。假如 all-in入，之後出來有兩個可能 —— 在咸爺前面，惟新胎胎溫未達工作窗口（working window），要額外用力兼用胎防守；或在咸爺後面，新胎胎溫仍未達工作窗口，要額外用力兼用胎進攻。若能成功防守或進攻，那還好。若失敗，肯定加劇本已遠遜預期的胎耗，甚或 DNF？

F1 Barcelona 站 © Getty Images / Red Bull Content Pool

跳出「韋少應否緊隨二停」這迷思的話，我們可以問「韋少應否率先二停」？不過，這是馬後炮，因為首先：平治/咸爺不一定會跟隨二停，他們大可享受 track position 一直領先，等韋少追回第二再算；其次，紅牛本來不快、不能拉開，惟放棄帶頭、先落後二十多秒再追回，追到還能扒頭嗎？

紅牛「先二停」要成功，看來很大程度需要依靠咸爺跟隨二停。待他二停、換上舊黃胎後，出站時難敵韋少那四條已處於溫度工作窗口的紅胎，然後咸爺攻不銳、守不穩。不過，當你我隔岸觀火都想到，難道平治想不到？即使平治工程師賽後九吹說，韋少先二停的話他們會跟，惟本欄對此抱個頗大問號。

Liam Lawson - Euroformula Open - Barcelona © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

那紅牛怎辦？Well，當 C2 及 C3 輪胎於較低場地溫度（約攝氏三十一至三十七度）的抓地與胎耗均不似預期，當 RB16B 戰車跑得慢、唔夠快、無速度的情況下，今場看來一或二停都是死路一條。韋少賽後直指 RB16B 目前「比較慢」，只是點出沉悶的真相。紅牛距離光復登頂的日子，看來還有段頗長的路要走。