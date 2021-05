F1 Barcelona 站：二停才是黃道？

除了胎耗比平治劇烈外、除了韋少第一停早了少許令他被逼第二個 stint 捱更長距離外,若根據韋少工程師 Gianpiero 與其 radio 通話「could be Hungary all over again(指二〇一九年)」的話,Red Bull 看來是策略上輸了。