F1 Barcelona 站：二停才是黃道？
馬後炮來說，是的。正如哪架戰車最美麗？能贏的那架車，就是最美麗的戰車；因此哪套戰術最好？能贏的那套戰術，就是最好戰術。從這個角度看，咸爺（Lewis Hamilton）贏了，那麼在西班牙站二停就是最好戰術。
除了胎耗比平治劇烈外、除了韋少第一停早了少許令他被逼第二個 stint 捱更長距離外，若根據韋少工程師 Gianpiero 與其 radio 通話「could be Hungary all over again（指二〇一九年）」的話，Red Bull 看來是策略上輸了。
那段 radio 通話發生在第四十三圈，約於咸爺完成二停出 pit 時播出。正如直播所言，Red Bull此刻已是 sitting duck。Why？何以韋少下圈緊接入站已幾乎無用？
一）咸爺完成二停抵達 pitlane 出口時，韋少只領先約廿三秒九
二）韋少此刻剛過 S1 計時點，做個人最佳廿二秒七五〇
三）到韋少過 S2計時點，只能做差過自己 yellow 的三十秒八九〇
四）到咸爺過 S2計時點，已跑全場最快 purple 的三十秒二五四
五）到韋少過 S2計時點前（唯一入站機會），他只領先約廿三秒二
廿三秒二是甚麼概念？那就是每次停約花二十二秒時間長度的概念。那就是幾乎沒有任何 buffer 的概念。此刻紅牛有何選擇呢？不入，那是歷史。入，就只能換上新紅胎（韋少不像平治二子，沒留有舊黃胎）。假如 all-in入，之後出來有兩個可能 —— 在咸爺前面，惟新胎胎溫未達工作窗口（working window），要額外用力兼用胎防守；或在咸爺後面，新胎胎溫仍未達工作窗口，要額外用力兼用胎進攻。若能成功防守或進攻，那還好。若失敗，肯定加劇本已遠遜預期的胎耗，甚或 DNF？
跳出「韋少應否緊隨二停」這迷思的話，我們可以問「韋少應否率先二停」？不過，這是馬後炮，因為首先：平治/咸爺不一定會跟隨二停，他們大可享受 track position 一直領先，等韋少追回第二再算；其次，紅牛本來不快、不能拉開，惟放棄帶頭、先落後二十多秒再追回，追到還能扒頭嗎？
紅牛「先二停」要成功，看來很大程度需要依靠咸爺跟隨二停。待他二停、換上舊黃胎後，出站時難敵韋少那四條已處於溫度工作窗口的紅胎，然後咸爺攻不銳、守不穩。不過，當你我隔岸觀火都想到，難道平治想不到？即使平治工程師賽後九吹說，韋少先二停的話他們會跟，惟本欄對此抱個頗大問號。
那紅牛怎辦？Well，當 C2 及 C3 輪胎於較低場地溫度（約攝氏三十一至三十七度）的抓地與胎耗均不似預期，當 RB16B 戰車跑得慢、唔夠快、無速度的情況下，今場看來一或二停都是死路一條。韋少賽後直指 RB16B 目前「比較慢」，只是點出沉悶的真相。紅牛距離光復登頂的日子，看來還有段頗長的路要走。