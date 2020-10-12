德國 Eifel 格蘭披治：阿邦甚麼事？

阿邦表現如何？從 FP3 到 Q3 來說，其時間越來越快，最後排第五起步。儘管阿邦的排位時間每公里平均比韋斯塔本（Max Verstappen）慢〇點〇九四二，不過仍屬今季相差波幅中位數。不過。不失。今場最可惜，是阿邦起步後被第六的歷卡度（Daniel Ricciardo）超越。基本上，這就為他的今場比賽定了調。

首圈三號彎，他嘗試收復失地時，卻鎖死輪胎導致 flat spot，之後戰車不停異常跳動。第八圈，他被逼提前進站換胎，大大影響比賽部署。換上黃色車胎後，阿邦從最後追趕。第十五圈，他追至第十二，卻被 AlphaTauri 基亞特（Daniil Kvyat）頂住。然後，他在第十六圈VSC 期間於一號彎再次鎖死輪胎。一圈後，基亞特在減速彎走歪了，阿邦以為有 gap，衝入時卻跟俄羅斯人碰撞。阿邦後被罰加五秒。

Max Verstappen claimed another podium in the Eifel Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

第二十圈，他追至第九，緊追AlphaTauri 的 Pierre-san。兩圈後，他與 Pierre 較量時再次於一號彎鎖死輪胎。第二十三圈，因有碎片打穿其散熱系統的散熱器，令機件過熱而被勒令退賽。今場，阿邦在動盪中，曾上揚至最高第八，（或許過份）積極地 overdrive 來修正，但仍值得鼓勵。問題是：他somehow總是讓自己先跌下去，先讓半臂才後上。

Pierre Gasly leads Alex Albon on his way to sixth in Germany © Getty Images/Red Bull Content Pool

Well，我會再反過來看：能踢逆境波的二年生多嗎？別忘了，阿邦只是 F1 二年生。咸美頓、韋斯塔本、華迪爾等的第二年 full season，都定能踢逆境波嗎？阿邦可能就能，這可以是優點。

不過今場他確實太急。可能因為他知道，今站再有更新的 RB16 實在追近了平治。在排位，韋少輸給平治頭位車手的每公里平均時間只是〇點〇五六九，屬今季最少。然而，欲速則不達；「唔好急最緊要快」的重點在於首三字。唔好急，是種境界。我做司儀時急著要當個好司儀，那我幾乎一定做不好這個司儀。