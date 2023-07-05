F1第10站奧地利：馬田手起刀落 場外心戰攻守兼備？

奧地利格蘭披治後，前 10 名除冠、亞、季不變——韋斯塔本（Max Verstappen）、陸克萊（Charles Leclerc）及佩雷斯（Sergio Perez）外，第 4 至 10 全部執位。

M. Verstappen (2nd R), C. Leclerc (L), S. Perez (R) & P. Turner (2nd L) © Getty Images / Red Bull Content Pool

為甚麼呢？因為馬田車隊抗議比賽期間，多位對手多次「出界」惟沒被罰，導致賽果不準確。結果，FIA 裁定馬田抗議得直。賽後，對 8 位車手作出共 12 次判罰。裁判指出，比賽期間收到超過 1,200 次有關對手於 T9 或 T10 出界的投訴，意指根本無暇即時處理。以共 71 圈及 Max 比賽每圈平均 72.3 秒計，即每隔約 4 秒就有一次舉報。終極金手指。

誰是出界 KOL 呢？那就是 Alpine 的奧干（Esteban Ocon）。他被記錄共 10 次出界，因而被罰共 30 秒。判詞說明：第 1 至 3 次免罰，第 4 次出界罰 5 秒，第 5 次 10 秒，然後重頭計過；第 6 至 8 次免責，第 9 次 罰 5 秒，第 10 次 10 秒，如此類推。

結果，麥拿侖車手 Lando「坐定定喺度 乜都唔駛做」便升一位至第 4，馬田 Fernando 升一位至第 5，法拉利 Carlos 跌兩位至第 6，平治 George 升一位至第 7，隊友 Sir Lewis 跌一位至第 8，馬田 Lance 升一位至第 9，Alpine 的 Pierre 跌一位至第 10。最大贏家？馬田，因為多取共 3 分。最大輸家？法拉利，跌 4 分。

為何馬田大絕篤灰呢？首先，這不是只賺不蝕的操作嗎？其次，馬田體育總監 Andy Stevenson 早有此著。年初沙特站後，車手 Fernando 被指進站受罰時，尾 jack 過早觸碰戰車「犯規」而被罰加 10 秒，令馬田痛失季軍變第 4。惟車隊不服並即時上訴，最終得直並重奪季軍及重要的 3 分。連同今次，馬田體育總監個人獨取 6 分，是 AlphaTauri 的三倍。無寶不落。希望 Andy 年尾賺多點花紅。

同樣重要的是，馬田這兩次其實不止完勝 FIA 的法律團隊。上次沙特，FIA 明言賽事期間並無異像，暗示有他隊篤灰。當時，最大得益者就是平治的 George（從第 4 上第 3）。上次，馬田場外心戰成功守住平治。

今次，何以麥拿侖不抗議？ Lando 可以變第 4 吧？多取 3 分呢？ Well，如果馬田、麥記已跨隊協調並由前者出手，那平治真的場內、外對客隊均腹背受敵。如沒協調，則馬田攻入麥記，領先1 比 0。馬田的場外心戰，攻守兼備。