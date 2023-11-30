F1阿布達比專欄：角田練兵千日 用在’24？

F1 Grand Prix of Abu Dhabi - Yuki Tsunoda prepares to drive © Peter Fox/Getty Images

三年來，F1日本車手角田在跌撞與爆粗之間，從英國移居意大利、從自嘲「懶B（lazy bxxxxxx）」變成有目共睹的短小精悍、從FP1常炒到今場Q3創下職業最佳排第6起步。三年來約千日，角田裕毅怎麼了？

2021第一年，儘管角田九次入Q3，惟只是隊友加斯利（Pierre Gasly）的一半。隊友排位對戰結果？1比21輸給Pierre。當Pierre殺入Q3，角田不足一半次數緊隨。總分呢？只佔Pierre 的約29%。新人賽季，表現一般。

2022第二年ground effect戰車年代開始，AlphaTauri底盤戰鬥力大減，車隊總成績從去季第六跌至第九。然而，角田的適應力足讓他與Pierre匹敵。儘管角田只五次入Q3，惟與隊友排位對戰追近至9比13。總分呢？升至佔Pierre約52%。二年生賽季，表現漸佳。

F1 Grand Prix of Abu Dhabi - Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri and Japan © Peter Fox/Getty Images

2023今年，角田僅入Q3四次，但全季長及短途排位共19比9擊敗隊友。只計新隊友歷卡度（Daniel Ricciardo）及羅臣（Liam Lawson）的話，亦以9比7勝出。總分呢？角田是AlphaTauri一哥，全季共得17分；加上「四萬」與「羅神」的八分，三子助季後將改名的車隊以第八名完成。三年生，表現首見成熟。

角田養兵千日，似乎用在今季。重點是：即使面對賽車三大元素——人、車及機器中的兩大變，角田仍幾乎無縫接軌、穩定發揮。

首11場，他駕駛的仍是ground effect「雞車」，隊友是迪維斯（Nyck de Vries）。尾11站，他駕駛的是自英國、新加坡、美國Austin及Las Vegas都不斷大幅度更新的新車，隊友則是四萬及羅神。

結果呢？上半季，角田兩站得分另加三次第11，隊友〇分。下半季新車，四站得15分（比利時第10、Austin第八兼最快圈、巴西第九兼Sprint第六、阿布達比第八），兩位新隊友則於三站得8分。

結論？假如下半季的好成績只因「車勁」，那上半已證明不只如此。假如上半有成績只因「隊友雞」，那下半則證明何止。進步空間？有，例如：角田於墨西哥按耐不住，與新人Oscar Piastri相撞，失去當刻第八。

有趣的是，2023三年生的穩定何來？

Yuki Tsunoda looks on during qualifying ahead © Peter Fox/Getty Images

原來，上個冬天某日，角田突然開竅。開竅後他說：「我甚至沒有嘗試改變，我只是決定要盡力放鬆。同時，享受比賽、盡力而為、交出成績。」

開竅前，他看了幾套紀錄片，讓他不想成為那些老是在後悔的傢伙。他不想在F1未能表現最好的自己，然後黯然離開。他想通了，2022年阿塞拜疆至日本期間迷失之迷（共11站、三次Q3、三炒、全〇分）。正正因為當時未續約，自己「忘記享受F1」、「僅為合約而賽車」。角田在今年中《Autosport》的報導，把去年感受娓娓道來。

角田的「大開竅日」，可能是上個冬天某日。不過本欄估計，其思考原點可能來得更早。去年11月阿布達比站，他跟歷卡度的前performance coach Michael Italiano飲咖啡首度碰面。他們的第二次見面，就是今日一月在中東杜拜的特訓營。

改變始於行動，行動源於思考。

更耐人尋味的是，今站後Michael Italiano於IG高調宣布另覓新天、離開賽車界，不再擔任角田的私人教練。明年，要靠自己的角田與歷卡度的PK戰結果將會變得極度有趣。因為假如 Checo來季失準被炒，「角歷大戰」勝方將會升班或再升班。角田練兵千日，將要用在 ’24。

2024，再會。