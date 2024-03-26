F1澳洲專欄：唯一令我最深印象的事？

Carlos Sainz during the Australian F1 Grand Prix © Peter Fox/Getty Images

二月初，法拉利車手辛斯（Carlos Sainz）被宣布10個月後將會失業。四週後，他在F1巴林開季僅負Red Bull二子，得季軍上台。三月上旬，西班牙人割盲腸缺陣沙特。兩週後，他在F1澳洲站贏冠軍。過去三年，辛斯每年至少贏一場F1冠軍。過去九屆，他離開過三支車隊。

F1不如意事常八九，車手舉盃無二三。鼓舞的是，這位來自馬德里的29歲仔一而再而三，在壓力下交貨。使命必達，這不容易，更不常見，亦難保持。所以當人做到，其他人會為他鼓掌，封他偶像，願鎂光照辛斯。

Carlos Sainz during the Australian F1 Grand Prix © Peter Fox/Getty Images

「出年點算？」Who cares 出年點算？Well，who doesn’t care 出年點算？不過，擔心過後，人只能把「擔心」break down為可行的碎步。然後，一步一步走下去。昨日已逝，明日是迷，活在今天，盡力而為。這應該就是目前的辛斯？

辛斯的兒時偶像艾朗素（Fernando Alonso）與平治車手羅素（George Russell）的格鬥，亦令我留下深刻印象。因為直播時，畫面顯示倒數第二圈入T6前、羅素的on board慢鏡。當時，我指出前車艾朗素的彎前速度看來「特別慢」。

年僅26歲的羅素，今年第六季鬥F1。從新手的角度，羅素不是新手是「老手」。如果新手怕老手，那老手就怕高手。高手於T6彎前早100米突然brake、再throttle、再於原來brake point煞車，左、右、左「連環閃電腳」實屬......江湖經驗。後來，「老手」跟炒。賽後，高手被罰加20秒，實際上跌兩位、記三分（F1超級車牌）、失四分。老手撞車，零分。

薑是老的辣。

Red Bull Racing RB20 makes a pitstop © Mark Thompson/Getty Images

另一深印象的是沙巴車隊（Sauber）再而三的超慢pitstop。

第一場，Valtteri Bottas的換胎花約52秒；第二場，上海人周冠宇約25秒；今場，芬蘭人又約28秒。上述三次「KICKstop」的主因，皆與未能及時完善新設計wheelnut（螺帽）有關。賽後，車隊表示暫時只有遏制方案（containment），並無解決辦法。時至2024年，這跟Williams F1車隊因製作流程滯後、導致今季初沒製作以供後備用的第三車架一樣出奇。行內人甚至表示，Williams的情況是近數十年聞所未聞的狀況。

執筆至此，我反而相信Sauber及Williams其實反證F1牆內的所有成功，其實都得來不易。

Fans hold cardboard cutout heads of Max, Carlos, Daniel, Charles © Mark Thompson/Getty Images

這包括近代的法拉利舒麥加、Red Bull 華迪爾、平治咸美頓王朝，亦包括文初的「辛斯力牆」。Everything and everywhere，贏的從來只有一人，功敗垂成的則上千萬。他們也許是winners或losers，但他們都是dreamers，而我選擇企在dreamers一方。

在高低、取捨、進退之間如何保持身、心、靈健康？如何長年保持意志、繼續追夢？無盲腸、有夢想、會反抗的辛斯做到了嗎？歷史自有公論。我只肯定，他有位好師傅——Fernando Alonso。這就是F1澳洲站唯一令我留下深刻印象的事。