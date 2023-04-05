2023 F1澳洲專欄：Checo可以擊敗Verstappen嗎？

以2023 F1來說，Haas車隊的Kevin Magnussen就是其中一位最出色的老手。去年，「新手」Mick Schumacher怕「老手」K-MAG。今年，「老手」K-MAG怕「高手」Nico Hulkenberg。既然老手怕高手，那高手怕甚麼？失手。今日，我想說的是高手。

Max Verstappen是否高手？每人應該都有自己意見，歡迎發表。若然聚焦2023 F1澳洲站起步後首三彎，我認為Max表現高手。因為，他首先失手。起跑慢了。不過，他沒失方寸。入T1 Jone’s Chicane時，Max保持謹慎、刻意走大外檔，寧願讓路George Russell上頭位。

Max Verstappen driving on track during F1 Grand Prix of Australia © Peter van Egmond/Getty Images

出T2不利、導致入T3前「後欄著火」，被Lewis及Fernando追擊。入T3時，Max再度謹慎、提早迫力，結果被Lewis扒頭後，跌落第三。三個彎，跌落第三，表現高手？

從位置來說，是表現失手。從心態來說，是表現高手。電視直播時我曾說，當你駕駛現階段是「火星車」的Red Bull戰車RB19，當刻讓路就是唯一出路。後來Max輕鬆超越Lewis，就是證明。當形勢比人強，忍一時海闊天空。反之，不忍則亂大謀。例如：2018 F1巴西站Max不忍正在unlap自己的Esteban Ocon。

再反之：當形勢比人弱，忍一時就會…益X埋人哋。這正正就是Lewis在T3做的正確事情。

Race winner Max Verstappen celebrates during the F1 Grand Prix of Australia © Peter van Egmond/Getty Images

W14形勢比人弱，所以即使Lewis疑似違反F1車手交戰指引（不是規例），仍要在T3抽Max水扒頭。惟Max忍一時、且沒碰撞，因此不必調查。Lewis就係博：瓷器而家唔會撼缸瓦。高手過招。

今日，我真正想說的是：究竟Sergio Perez能否成為世界冠軍高手？其實，《上帝早已預備》。

F1 Grand Prix of Australia - Sergio Perez waits in the Pitlane © Mark Thompson/Getty Images

一）Nico這個近代先例。回望上代2014至2016年的平治火星車，Nico Rosberg用了三季、用盡所有手段，始能擊敗Lewis登頂。

二）儘管支出上限與「研發讓賽制」將縮減、但不能完全消除自RB18的既有優勢，惟當代Red Bull仍是火星車。

三）2026 F1轉引擎方程式前剛好有三季時間——2025、2024、2023。

Checo能否擊敗Max、成為真高手的最後一塊砌圖，就是他何時逆行。當形勢比人弱，忍一時就會……益X埋人哋；出手反檯，就是高手登頂的唯一出路。究竟Checo是Bottas？還是Rosberg呢？