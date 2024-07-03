F1奧地利專欄：Lando方向無錯

時光倒流至10年代初，華迪爾（Sebastian Vettel）也是Lando，成功挑戰Fernando Alonso（艾朗素）。千禧年代末，咸美頓都是Lando，成功挑戰艾朗素；同年代中艾朗素亦是Lando，成功挑戰舒麥加（Michael Schumacher）。諸如此類。

Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images

標題的「無錯」，也不是laser聚焦2024年F1奧地利站二停後的第三段（stint）比賽。「無錯」是泛指在成為F1世界冠軍的大局路上，方向無錯。

羅利斯挑機大方向無錯，惟細緻的格鬥呢？Well，挑機中有挫折與失敗、有汗水與淚水、有進步空間是常識。如對本站的格鬥分析有興趣，可參考作者Youtube最新短片《Max定Lando錯》，今不多著墨。

Max Verstappen makes a pitstopm © Mark Thompson/Getty Images

從細節向外推的話，本欄認為羅利斯方向無錯、但要承認此仗敗陣。It’s a tough take，但他必須向內心的小孩坦白承認：今場輸咗，當交學費。內心不怨韋斯塔本的「人肉block」、不怨Red Bull Racing點點點、不怨FIA或F1聯盟的格鬥觀點，就單純而光明的向自己承認：今場輸咗。同時，羅利斯亦要向內心的小孩磊落確認：方向正確。

這不容易，因為需要時間，而每個人都可以有不同選擇。因此有趣的是，下場英國站以至今年下半季或2025年，我們會見到哪個Lando呢？是內心跟自己和解並進化的Lando？還是另個Lando呢？

F1 Grand Prix of Austria 2024 © Chris Graythen/Getty Images

更有趣的是，Lando將來不一定成功、不一定能夠登頂、不一定可以成為世界冠軍，但旅途上的每位「Lando」都可以往內尋找神秘力量、往外靠摯友集氣，繼續勇敢挑戰每個「Max」。假如有一個Lando成功了，我們便鼓掌。同時，別忘了Charles、Carlos、George、Lewis、Daniel都是或曾經是「Lando」。對我來說，廣義的Lando就是dreamers——不一定圓夢但有guts尋夢的普通人。