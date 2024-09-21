F1阿塞拜疆專欄：Perez鬥Sainz誰對誰錯？

Sergio Perez driving on track during the F1 Grand Prix of Azerbaijan © James Sutton/Getty Images

辛斯是在無線電裝傻嗎？或許吧，但他確實少有地在格鬥下無法解讀、甚至需要透過無線電查詢狀況。至於佩雷斯，他在前一個彎T1試圖超越Charles Leclerc（陸克萊），但未能成功，反而讓一直伺機而動的辛斯抓住了機會。出T1時，佩雷斯被擠出了前三，陷入被動。

進入T2前，辛斯已經在外檔超越了佩雷斯，路權上佔優。如果將這個彎道分為entry、apex與exit，前兩部分都沒有問題，但關鍵在exit。本欄在F1粵語直播時曾經指出，辛斯出T2時方向盤保持穩定，而賽道本身稍微向左彎（即racing line向左偏）。佩雷斯則沿直線行駛，兩者加起來使得相撞幾乎是必然的。

在賽後即時的網上節目中，我的判斷是「racing incident」，因為看來沒有人需要負主要或全部責任。後來的判詞也提到了一個值得注意的數據：出T2後，辛斯向左走了一個車位，佩雷斯（Checo）則向左移動了半個車位，責任相當接近。硬要分的話，我會說佩雷斯承擔六成責任，辛斯四成，幾乎就是「五五波」。根據判罰準則來看，這次事故不分高下，而對錯更多是道德判斷，觀眾各有看法。

Sergio Perez driving on track during the F1 Grand Prix of Azerbaijan © James Sutton/Getty Images

從結果來看，這次事故對Checo和Red Bull的打擊更大，因為失去了殿軍的寶貴十二分，暫時落後於已經升上車隊榜首的麥拿侖McLaren二十分。從辛斯的視角來看，道理上他在T2前已經領先，出彎時也在幾乎相同的racing line。如果要挑剔，可以說「右邊還有空間」。至於Checo呢？他也沒有犯什麼大錯。要是強行挑骨頭的話，他「左邊也有空間」，還有在爬頭失敗並跌落第四位後，Checo似乎未能及時從個人格鬥中跳出來看全局。簡單來說，這算是「CPU過熱」吧？

Sergio Perez of Mexico and Oracle Red Bull Racing © Dan Mullan/Getty Images

但真正的領隊不只關注結果，更看重整個週末的過程。實際上，Checo做對了很多事：在星期六的排位中，今年首次超越隊友Max Verstappen；起步後T2超越辛斯進佔第三；第十三圈入pit換胎後，兩圈後幾乎成功undercut最終冠軍Oscar Piastri，只因其麥拿侖隊友Lando Norris擋住了才失敗；第五十一圈T1時，他長時間「養胎」後仍勇敢挑戰陸仔。結果呢？It is what is it。

過於專注勝負，會讓滿足感與失敗感都來自結果，這樣反而限制成長空間。成敗過後，若能更專注於過程中的學習，這才是未來進步的真正動力。這或許就是為何Mercedes領隊Toto Wolff在George Russell（羅素）意外獲得季軍後，無線電裡並沒有過於興奮，而是讚揚羅素整個週末做對了很多事，並強調他們學到了很多。我想，這也是何詩蓓深得人心的原因之一？