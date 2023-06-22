F1第9站加拿大：羅素比咸美頓較不適應新車「黑牛」？

摩納哥站，平治推出新車。羅素該站排第八，咸美頓第六；羅素比賽第五，咸第四。巴塞隆拿站，佐治 Q2 出局，「劉易斯」排第五起跑；前者比賽季軍，後者亞軍。今站滿地可，25歲仔排第四，38歲佬排第三；後生仔比賽先自炒、後因迫力問題退賽，世界冠軍得季軍，連續兩場開香檳。

摩納哥更新前，羅素排位五比一領先隊友，比賽則二比三。

上季，咸美頓排位贏 13 比 9。惟以整季看，羅素不但贏分站、其總分與排名都比咸美頓高。撇開不同 setup 的話，說羅素駕駛上屆的 W13 與季初 W14 比較自在不算過份。

Max Verstappen and Lewis Hamilton in Montreal, Quebec. © Getty Images / Red Bull Content Pool

然後三場前的摩納哥，平治完善戰車 aero 概念。新車「W14B」較大幅度參考 Red Bull RB19 的不同設計，包括 downwash 側箱概念，並修正自己的「〇碼側箱」。滿地可是「黑牛」出世後的第三場。

現階段，本欄不能斷說新車不適合羅素。消息人士認為，車隊不會專門為一位車手特製制戰車。然而，羅素的相對弱勢已維持三場，值得讀者留意。

MONTREAL, QUEBEC 2023: Race winner Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

羅素於滿地可 T8-9 間的炒車，某程度上就是急於追回正漸漸拋離的 Fernando Alonso 及咸美頓而犯錯。近場，羅素於被播出的 radio 中，亦聽來較多、較激烈地與比賽工程師 Marcus 討論如何「隔空」超越隊友。這是好事，因為少年不狂枉少年，正如數年前的韋斯塔本（Max Verstappen）。

同時，這是否意味羅素駕駛「新黑牛」未如咸美頓般即時得心應手？正在努力四出尋找那最後的〇點三秒，以擊敗隊友？正如過去三場努力追「韋少」，為爭奪世界冠軍而拼命，可惜失之交臂、連續三場不入 Q3 的 Checo（Sergio Perez）一樣呢？