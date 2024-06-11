然而，「韋少」練習曾壞MGU-K，法拉利車手Charles Leclerc（陸克萊）更疑因壞引擎而寧願提早退賽。更甚的是，「拉利系」Haas及Sauber四車只能以第11至15位等完成。總體來說，法拉利在加拿大敬排四大引擎末席。

然而，「韋少」練習曾壞MGU-K，法拉利車手Charles Leclerc（陸克萊）更疑因壞引擎而寧願提早退賽。更甚的是，「拉利系」Haas及Sauber四車只能以第11至15位等完成。總體來說，法拉利在加拿大敬排四大引擎末席。

然而，「韋少」練習曾壞MGU-K，法拉利車手Charles Leclerc（陸克萊）更疑因壞引擎而寧願提早退賽。更甚的是，「拉利系」Haas及Sauber四車只能以第11至15位等完成。總體來說，法拉利在加拿大敬排四大引擎末席。