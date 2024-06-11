然而，「韋少」練習曾壞MGU-K，法拉利車手Charles Leclerc（陸克萊）更疑因壞引擎而寧願提早退賽。更甚的是，「拉利系」Haas及Sauber四車只能以第11至15位等完成。總體來說，法拉利在加拿大敬排四大引擎末席。
法拉利發生甚麼事？
比賽才第二圈，工程師Bryan Bozzi已向「陸仔」說明引擎損失馬力。第四圈，陸仔radio說出彎「weird」。
賽後，領隊Frederic Vasseur透露更多重要線索。總括來說，陸仔的引擎問題遠比直播看來的嚴重：
一）工程師指PU問題令陸仔缺少約80匹馬力、時速慢約10至15公里、直路輸「half a second」
二）法拉利一直等待最終沒出現的紅旗才reset PU，希望減少reset時損失的時間
三）問題不止於engine，亦包括電子管理系統，所以要關掉整副PU
四）Reset（do a power cycle）需時30至40秒
Reset前，第23圈陸仔有DRS，極速306公里。Reset後，第39圈（退賽前三圈）無DRS，陸仔極速跑308公里，惟後因節省「引擎里數」而提前退賽。
退一萬步來看，假如陸仔於首架安全車（SC）期間仍進站換inters、但同時提早花約40秒reset PU、且於SC完結前不再進站、不換白胎、之後不需再進站換綠邊胎、且省回現實中被浪費的四圈，那會如何呢？由於出站後仍有SC，陸仔將極可能從第11跌至最後、從落後頭車86秒增至約126秒或一圈，並跟在周冠宇後的第19位。
之後呢？可以參考陸仔於現實世界中退賽前最後九圈、位於第19位，重新再用綠邊胎的數據。最後九圈，陸仔的平均時速是1分28秒854，比當時第18位的Nico Hulkenberg（侯根保）的每圈慢約一秒（1分27秒737）。當陸仔現實中退賽時，英雄被困第19。侯根保呢？他已從第18升上第15，從領先陸仔66秒增至73秒。在平行時空的陸仔，似乎仍難逃提早畢業的命運？
在「死引擎」這大前提下，本欄認為策略於今場來說並非影響表現的最大因素。季初，Vasseur曾以類似但相反說法去解釋外界認為「法拉利策略組看來強大了」這表象。他說，當戰車快，所有策略看來都會更正確。再反之，當引擎死、戰車慢，策略亦會看來特別廢嗎？