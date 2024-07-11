F1英國專欄：麥記策略麥麥送？

F1冠軍本身，就是得來不易。難得贏的話，連七屆冠軍、老江湖咸美頓（Lewis Hamilton）都要淚灑當場。咸美頓這場職業生涯第104冠、自2021年以來的首場勝仗，以及韋斯塔本（Max Verstappen）的第107次前三——亞軍，都證明了麥記及羅利斯（Lando Norris）只輸一個字：經驗。

經驗何來？從犯錯、檢討與改進的血淚循環中獲得。失敗是獲得最多經驗的捷徑，所以失敗乃成功之母。前提是檢討與改進。因此，本欄檢討羅利斯的最後一停。

Max Verstappen在英國大獎賽期間進行pit stop © Mark Thompson/Getty Images

以下是羅利斯最後一停前三圈，順時序的radio關鍵對話。

【換胎前三圈】

Wellington直路

比賽工程師Will：Lando, thoughts on medium versus soft?

麥記車手Lando：Soft.

Hanger直路

Will：Rain stopped in pit lane.

Lando：Yeah, already starting to dry in some areas.

【換胎前兩圈】

Wellington直路

Will：OK, Lando, no more rain expected after this, 14 laps to go, we think a soft from here would be OK.

Copse彎

Lando：Yeah, I think… I feel like it has to be a soft soon, it’s still pretty wet.

【換胎前一圈】

Hamilton直路

Will：Ok mate, Hamilton, Red Bull have pitted.

Lando：But er… how’s the soft, anyone’s on it?

Wellington直路

Will：Only outlap soft doesn’t look quick yet, if you think about it, Oscar pitting a medium.

Copse彎

Lando：Yes, box, box.

Will：Verstappen went hard……

Lando：We need to box, the soft is better now… any slick tyre.

Will：Okay, so we can choose a medium to cover people like Verstappen, or choose a soft to cover people like Hamilton.

Hanger直路前

Lando：Hamilton. I think Hamilton, or do you think medium? I don’t mind.

Will: We’re going soft. Box this lap please, box this lap.

羅利斯入站，但飆過了兩個胎位約一米。近20位pitstop機械師手足需移兩步，才能換胎。

首先，確立一些看來的事實：

一）自2021年俄羅斯站帶頭失利後，車隊與Will同意在特定環境例如乾濕地交叉點即「leave him to it」，讓車手當家；

二）從上面節錄的關鍵五分鐘看到，他們在雙方同意的機制下運作，在最後一停前三圈羅利斯每圈表示用soft（紅邊胎）一次，惟最後兩句「any slick tyre」、「or do you think medium?」則顯示猶疑。

三）結果，即使Will也猶疑——「Only outlap soft doesn’t look quick yet」，他們似乎選擇相信制度，車手說soft便soft。

那問題是甚麼？應該用黃邊胎嗎？事後孔明的話，是的。因為羅利斯於進站前的最後直路——Hanger直路時，麥拿侖已集齊上一圈同時進站的平治的咸美頓（紅胎）、Red Bull的韋斯塔本（白胎）及隊友奧斯卡（黃胎）於S1第一路段的outlap時間。黃胎最快（52.129秒），白胎第二快（53.747秒），咸美頓的紅胎則只跑53.812秒。當刻，Will還有不足20秒決定。為何仍選紅胎呢？似乎是因為上述的相信車手。

M. Verstappen (左), L. Hamilton (中), L. Norris (右) © Bryn Lennon/Getty Images

再推進的話，紅或黃胎真是關鍵嗎？可能吧，因為以白胎的現實表現說之，合理推斷黃胎應比紅胎更能追近。停！STOP！為何要追呢？因為pitstop靜止時間輸1.6秒、因為羅利斯飆過pitbox兩胎位約一米，機械師手足要移兩步，因此慢咸美頓1.6秒。

咸美頓進站前，落後羅利斯2.2秒，每停平均跌後約20秒。到羅利斯進站前，咸美頓真的已落後超過22秒。然後，羅利斯的pitstop慢了，出站後被咸美頓超越，反而落後兩秒。若然換胎時間正常，羅利斯在咸美頓前出站，那紅或黃胎仍是關鍵嗎？

反之推後的話，這裡說的是羅利斯所講那第二個或需檢討的決定。推回上圈的話，當羅利斯領先2.2秒時，他可以先進站預防咸美頓undercut嗎？當然可以，但這與咸美頓紅胎outlap不快的數據事實相違反。落後的咸美頓值博率高，惟領先者的值博率則相對低。本欄認為錯不在這裡。

結論：羅利斯敗給一）平治與咸美頓成本較低的敢博，二）工程師團隊似乎沒把握臨場輪胎數據、去預留讓車手pitstop犯錯能追回的空間及三）自己的慢pitstop。大問題嗎？非也。在磨利刀準備挑戰世一、在登頂之前，「麥麥送」是必經之路。因為，經驗是這樣累積的。因此，以曼聯迷頗為熟識的「麥記麥麥送」去形容麥拿侖策略組，倒是有點over。笑一個。