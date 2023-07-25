F1第12站匈牙利：Daniel Ricciardo 的真正作用？

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner © Mark Thompson/Getty Images

「I remember as a boy, watching Ayrton Senna and Alain Prost race as McLaren-Honda achieving 11 consecutive victories and knowing then what an incredible achievement that was…」Red Bull領隊Christian Horner 說。

彼時，冼拿仍未成為世界冠軍，保魯斯倒是兩屆；此刻，Checo 是分站冠軍，Max 也是兩屆。有趣。不過，「紅牛系」有意義的戰場不在榜首在榜尾。

AlphaTauri 剛炒 Nyck，換馬由澳洲人代荷蘭人鬥日本人。首場結果：Daniel 排位 0.013 秒小勝 Yuki，歷卡度比賽快角田裕毅 15.286 秒衝線。一個第 13，另個第 15。現階段如何評價新組合呢？未分高下，但「四萬」歷卡度領先一比〇。然而本欄並非從成績、位置及秒錶去判斷，而是從兩者跟各自比賽工程師於練習的其中一段 radio 出發。

Daniel Ricciardo of Australia and Scuderia AlphaTauri prepares to drive © Peter Fox/Getty Images

F1 Grand Prix of Hungary - Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri © Peter Fox/Getty Images

自由壹練習，工程師 Pierre 跟歷卡度說即將有雨。四萬不慍不火秒回：「雨從哪個方向飄來？哪個彎最先收最壞影響？」自由叁練習，工程師 Mattia 問角田要 two steps（前翼）好嗎，他提聲秒回：「為何你所有事情都問我？老實說，我不知道，你選two steps 或者 one step 好了」。Mattia 回應指，他想跟角田討論，最後工程師決定 two steps。這裏不作道德判斷，因為 Horner 曾指工程師與車手的成功關係，就像是對老夫老妻，意指不足為外人道。

然而，讀者可自行判斷是歷卡度的秒回、還是角田的秒回能最高效率地推進討論的面向與層次？從而最有效地找到最需要的 setup？繼而最大機會達成令戰車終極變最快的目標？因此，本欄認為四萬領先 159 一比〇，惟未分高下。

Yuki Tsunoda of Japan driving the (22) Scuderia AlphaTauri AT04 © Peter Fox/Getty Images

同隊兩車房永遠是個戰場，但 AlphaTauri 的真正戰場在哪裡？在內抑或在外？

從車隊龍虎榜看，第七至十只差九分，最大回報明顯在外面戰場。因為年終車隊排名至為關鍵，每個排名可差一億幾千萬港幣的獎金。要回報最大化，所以炒 Nyck 換 Daniel、消息人士透露Red Bull正設法加速 relocate 位於 Bicester 的aero 工程師到 Milton Keynes 總部、加快改進 AT04 戰車。

要風險最少化，一隊 Checo 則要進化為「最佳二佬」、四萬「揸好雞車」及 159變「角田3.0」。二人同步推進研發之餘，別為二隊帶來無用的惡性競爭亦同樣重要。