F1匈牙利專欄：McLaren自拍劇

Oracle Red Bull Racing fans show their suppor © Mark Thompson/Getty Images

這明明是兩架papaya car包辦前兩位起步、兼包攬F1冠、亞軍衝線的最好時代，賽後焦點卻落在這個有關車隊指令（team order）、工程師疑似情緒勒索以及車手延遲決定的最壞時代。可惜。

本質上，這是happy problem。因為這是有力持續爭奪冠軍的車隊才「夠資格」煩惱的問題。截至今站為止，法拉利仍有不逮，平治似剛出結界，Red Bull則一人之境。所以，他們都不用煩。

Max Verstappen is driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB20 on track © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

何以鬧出今集《麥拿侖自拍劇》呢？

只說近因的話，可能連Lando Norris（羅利斯）的起步比隊友Oscar Piastri（奧斯卡）差都不全是主因。因為T1搶先的奧斯卡，後來已領先約五秒，戰情早已穩定下來。

今集自拍劇第一個twist在於帶頭的奧斯卡於11號彎犯錯，讓羅利斯瞬間追回一秒半內。這肯定燃起羅利斯對undercut奧斯卡的遐想，並幾乎同時排除麥拿侖做double-stack（同圈兩車進站換胎）的可能。羅利斯嗅到「贏車有take 2」的可能，他看到彌補自己起步較差這失誤的機會。作為車手，羅利斯不可能放手。

本欄認為自拍劇的第二個twist，或不在於如F1世界冠軍Nico Rosberg指麥拿侖工程師Will Joseph出team order時説「at your convenience」太客氣、唔夠firm、留太多餘地；而是可能在於麥拿侖兩邊車房「水很深」。結果，他們反被Lewis Hamilton（咸美頓）的先發二停、換上白色胎所牽制，因而看著睹後鏡鬥車。

今站有段有趣對話，是工程師Tom Stallard與奧斯卡的radio。

第43圈頭，工程師跟「頭車」奧斯卡說暫不作二停、不換黃胎、不cover約30秒後剛完成二停並再次換上白胎的Lewis Hamilton（咸美頓）。言下之意，就是讓「二車」羅利斯先二停去cover（二車二停前五圈全程落後僅兩秒；兩圈比頭車快，另三圈平均慢0.3秒）。同時，從第44圈至46圈尾、於法拉利Carlos Sainz後與咸美頓之間，明明一直有個十秒至八秒的區間——足讓頭車先入（一如咸美頓在後方先二停、間接令Max Verstappen無法嘗試undercut），下圈二車才入。這既無需要double-stack，亦不必被羅利斯undercut後靠team order。

除非......頭車的擔心是：因自己先放棄頭位、賽前會議某種協定將失效（如二車必需協防）？將帶頭的羅利斯有權嘗試overcut或製造最後stint的tyre delta優勢，總之free to fight？屆時已變二車的奧斯卡亦無權要求team order？淺水灣，水不淺。