F1意大利專欄：Red Bull仍能反擊並衛冕？

不過，本欄更關注未來的發展。

自五月以來，麥拿侖的表現穩步提升，並在多場比賽中成功搶鏡。這背後的原因之一是兩次精準的升級，分別在美國邁亞密（五月初）和荷蘭Zandvoort（八月底）進行。這些策略性升級，使麥拿侖在強調空氣動力效率（aero efficiency）的Monza賽道上以時間說故事。羅利斯和他的隊友Oscar Piastri（奧斯卡）分別以第一、二位起步，展現出強大的競爭力。

然而，法拉利在這場比賽中殺出個程咬金的陸克萊，成為了關鍵變數。

法拉利顯然有備而來，這次比賽標誌著他們在本賽季的第三次升級。這次升級意義非凡，Maranello的工程師們努力不辱「法拉利再出發大聯盟」的使命。在西班牙的第二次升級被視為「負升級」後，法拉利迅速作出調整，在英國、匈牙利及比利時的三場比賽中緊急對比了新、舊以及進化版三款賽車，獲得了關鍵數據並成功止住了跌勢。

在Monza，法拉利精心計劃了針對整體表現的較大升級。高級工程師Jock Clear表示，法拉利的modelling技術已經得到改進，並解決了新floor設計導致SF24戰車在高速彎道中跳動的問題。這一點在Biassono和Parabolic快速彎道的表現中得到了證實。過去三場比賽中，「陸仔」每場都殺入了前三名，顯示出西班牙修正版的有效性。

Max Verstappen prepares to drive © Mark Thompson/Getty Images

回到Red Bull是否仍能反擊並衛冕的問題，值得留意的是，不僅這支衛冕冠軍車隊Red Bull，連Mercedes也在過去的荷蘭及意大利比賽中進行了類似法拉利的緊急對比和測試。法拉利的升級看似有效，那麼Red Bull和Mercedes的呢？兩隊將在意大利站後返回英國總部後尋找答案。車迷們最快可以在兩週後的阿塞拜疆站的三節練習中窺探一些線索。這一環節將會是Red Bull能否展開反擊戰的關鍵。

如果平治成功修正比利時站的疑似負升級，那麼他們與法拉利將成為左右「紅牛大戰木瓜」的關鍵。同時，Red Bull必須解決領隊Christian Horner所提到的前後氣動和機械平衡問題，這樣他們計劃在賽季末進行的最後升級才會有實際意義。否則，機會來了，papaya！

Max Verstappen (R) congratulates Race winner Charles Leclerc (L) © Mark Thompson/Getty Images

別忘了，在荷蘭與意大利兩站比賽中，雖然表現未必完美，羅利斯仍比「韋少」多拿八分。這正是羅利斯若想擊敗韋少成為F1世界冠軍，每場比賽需要比韋少多拿的平均分數——就是自荷蘭站起，每場平均多八分。