F1日本站：當代F1班霸只需「完美二佬」？

F1 Grand Prix of Japan 2023 - Race winner Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

韋少將成為F1史上第11位「三屆」，並將與五位「三屆」齊名：1991年冼拿（Ayrton Senna）、1987年畢奇爸爸（Nelson Piquet）、1984勞達（Niki Lauda）、1973年蘇格蘭名宿史釗活（Jackie Stewart）及1966年澳洲新南威爾士人Jack Brabham。另外五位則是「四屆」、「五屆」或「七屆」。Max亦將是繼咸美頓（Lewis Hamilton）後，首位F1三屆世界冠軍。這雖通通是意料中事，惟仍有歷史意義。

在世界冠軍的耀眼眩光下，究竟佩雷斯（Sergio “Checo” Perez）算是位稱職的「二佬」隊友嗎？首先，從F1的江湖智慧「二佬得分係大佬三份二就算OK」來看，Checo自2021年起成為韋少隊友以來，其得分是Max的48.04%、67.18%及截止下站卡塔爾前的55.75%，其龍虎榜位置則是總殿軍、總季軍及暫時總亞軍，其前五成績亦頗為穩定。2021年，一冠四季、另加八次前五。2022年，兩冠七亞兩季、加六次前五。今年，暫時兩冠四亞兩季、加三次前五。從此角度來看，本欄認為Checo絕對合格，2024年值得擁有。來屆能否保持全季正選，則另作別論。

Max Verstappen driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB19 © Getty Images / Red Bull Content Pool

另個面向是隊友之間的dynamics。本欄認為，這關乎兩個車房、兩個「山頭」之間的互動是否對車隊最有利。如果F1大隊每年只能設一個目標，那未必是F1 good show、肯定不是兩房內鬥，幾乎肯定是槍口對外。劍指車隊世界冠軍，暗指贏取最多數億獎金。有趣的是，根據2022年F1官方網站一篇專題報導的標題，近代F1最激烈的內戰就是保魯斯對冼拿（1988至89年）與文素對畢奇（1986至87年）。這四年內鬥裡，超班的Williams-本田與McLaren-本田都能稱霸。此外，近代2007年的咸美頓大戰艾朗素（Fernando Alonso）、2013年的Vettel與Mark Webber的「Multi 21大戰」及2016年咸美頓火拼兒時好友羅斯保（Nico Rosberg），都分別不阻麥拿侖（後因間諜門事件被取消資格）、Red Bull 及平治登頂。傳統智慧似乎顯示，既有最強戰車，哪怕兩房內訌？

F1 Grand Prix of Japan 2023 - Red Bull Racing team's celebration © Getty Images / Red Bull Content Pool

然而，自2016年羅斯保與咸美頓反目後，平治管理層的車手選擇似乎傾向優先排除內訌風險、同時嚴選「完美二佬」——連續五年每年跟保達斯（Valtteri Bottas）續約一年算可見一斑。Red Bull當下的車手選擇，是否正在仿效上個王朝的平治呢？本欄不敢斷言，惟值得繼續留意。如果「二佬」這幾年來，每季大部份時間都交貨、兼後無來者威脅下，單場不幸換兩個頭鏟或連續五場不入Q3仍是重點嗎？Red Bull 有必要當下換走「阿二靚佬」、令車隊更有效完成2024年雙贏目標（總冠與獎金）嗎？如是者，Daniel、Yuki或Liam明年要升班或跳班大牛的話，又要有甚麼先決條件呢？那只有Checo連環自爆、與Max的得分比例差變大，兼將會危及Red Bull衛冕車隊一哥寶座。