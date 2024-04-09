F1日本站：法拉利進步？平治原地踏步？

不止如此，今場比賽日場地溫度飆升至攝氏40度、比週五及週六高18至30度，但與去年相若。因此，Suzuka賽道算是較準確比較各隊戰力進退的指標。

F1 Grand Prix of Japan 2024 © Mark Thompson/Getty Image

一句到尾，經過約半年研發後，Red Bull在鈴鹿的領先優勢不變。今場冠軍Max Verstappen仍然領先第二快車隊約20秒，每圈快約0.4秒。法拉利則進化，變成第二快車隊。

去年鈴鹿，法拉利輸給Max 44秒。今場季軍Carlos Sainz落後Max約20.8秒，進步幅度跟法拉利開季以來的公開說法吻合：就是仍然追落後，但追了一半，之後就要靠季內研發。我認為，如法拉利能在季尾追至落後約0.2秒、或甚因為Red Bull 提早停止今年、集中明年研發而追至平手，這將令2025年的大戰變得非常有趣。

有趣的是平治。今年最快的平治廠手George Russell落後Max約46秒、Lewis Hamilton則落後48秒，比去年的自己、去年的最快平治車手（自己）落後約49秒幾乎一樣。這代表了甚麼？

Oracle Red Bull Racing team members look on in the garage © Mark Thompson/Getty Images

三年。經過三年的新世代F1戰車研發，平治仍然未能走出ground effect戰車的研發迷宮。首年說是車身設計太低、太進取等；次年說是車身設計「太離地」太高、太保守等，並辭退相關工程要員，由James Allison再次主理。近來，車隊重提戰車於電腦世界的預測戰力、與現實世界的實際戰力存在差異，平治仍未完全解決兩者之間的關聯問題（correlation）。

Max Verstappen makes a pitstop during the F1 Grand Prix of Japan © Mark Thompson/Getty Images

面對鈴鹿赤裸裸的考驗，這是痛苦的。因為車手配搭一樣、引擎性能大致一樣、鈴鹿賽道的戰術同樣是二停、連輪胎compound、結構及環境溫度都接近一樣，那剩下的分野就幾乎只有車。

車就是慢。

更甚的是，原地踏步比進步或退步來得更苦。因為，平治底盤及引擎部門約2000人過去半年不是白吃的嘛？他們有返工、有努力的嘛？那為何努力之後仍原地踏步？短中期研發方向如何走下去？在F1 ，原地踏步就是相對的退步。結論：咸爺走得快，一定有古怪。