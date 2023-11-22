F1拉斯維加斯專欄：Checo無火？

本欄好奇，讀者覺得F1賭城大賽車哪場對戰最精彩呢？陸克萊（Charles Leclerc）與韋斯塔本（Max Verstappen）來回共三次領先？佩雷斯（Sergio Perez）鬥「陸仔」，兩者來回共四次領先對手及賽事？還是大勇的咸美頓（Lewis Hamilton）於外檔多次扒頭呢？

F1 Grand Prix of Las Vegas - Previews © Alex Bierens de Haan/Getty Images

作為評述，「陸仔排頭位輸」及「韋少贏」已是日常、甚至是emotional damage。因此，已了無反應。反之，佩雷斯近四場再次平常心、自季初再度退一步…… 海闊天空得總亞則極度有趣。

半杯水空的話，Checo今場以0.171秒敗給法拉利車手陸仔失亞軍，上場則以0.053秒之微敗給艾朗素（Fernando Alonso）失香檳，前場主場雖「神起步」但「人炒車」。

反之呢？正如本欄墨西哥後提出，佩雷斯賽前會否因計算過風險回報比、因領先總亞軍對手「咸爺」超過一場分數（39分），從而主場放手一搏惟失敗而回？上場他僅負，但真正重要的是獲得12分、再次領先總亞軍對手咸爺超過一場分數（32分）。今場他再次僅負另一位對手陸仔，惟更重要的是在總亞軍對手咸爺前完成比賽。

F1 Grand Prix of Las Vegas - Sergio Perez drives on track © Alex Bierens de Haan/Getty Images

個人意見。Checo季尾目標清晰——擊敗總亞軍對手，後配以或收或放的手段。Checo以目標為手段，而非以手段為目標。

結果在阿布達比閉幕戰前，Checo贏得全年總亞軍。除創下值得高興的個人職業生涯新高外，墨西哥人亦將Red Bull推上歷史新高：首次包辦車手總冠及總亞軍。Red Bull 終於超越約10年前的自己，超越Sebastian Vettel及Mark Webber時代的成就。重要的是，下季呢？

今季初，平起平坐，無壓力。不過四站後，Checo及韋少各贏兩場，他看見贏世一的希望。心雄。人之常情。然後，第五場邁亞密跑街排頭位，卻被排第九的韋少勝出。Emotional damage，Red Bull 領隊Christian Horner大約如是說。之後，五場不入Q3。Physical damage，本欄比喻說。

下季要有趣的話，就要假設Checo早段不崩盤、再次看見贏總冠的希望，甚或領先總成績。屆時再受壓的他，其調整期會縮短嗎？調整幅度會減少嗎？其季中的個人目標，會因2024滿約而修改到只剩下續約嗎？

Oracle Red Bull Racing celebration © Alex Bierens de Haan/Getty Images

這幾場Checo不是無火，而是火候剛剛好。若下季能超越「低壓期間限定」，那就是成功。