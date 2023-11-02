墨西哥站專欄：失望而回 絕地反擊？

Checo目前仍排總第二，惟只領先總第三、今站亞軍咸美頓（Lewis Hamilton）20分。 今站，Checo迷傷心欲絕。

F1 Grand Prix of Mexico 2023 - Sergio Perez © Mark Thompson/Getty Images

炒車退賽後，Checo先到車房及pitwall，後更見他與Red Bull領隊漢拿（Christian Horner）攀談。正如本欄於直播評述時估計，漢拿果然跟Checo說「下星期就是下一場（“next race is next week”）」。讀者可自行解讀意思，本欄的解讀是：昨日已逝，明日是迷，活在今天，盡力而為。

然而，漢拿的下句則更精警地道出運動員主場出戰的壓力與動力：「You’re going for the lead in your home race, you wouldn't be a racing driver if you weren’t going for it.」Well，既然是安慰說話，漢拿亦點到即止。

一種情況是壓力或是動力，其實不是非敵即友的二分法問題。因為總是壓力，亦是動力。正如要「最後三站保住車手總亞軍」，這既是壓力，也是動力。壓力是：如果失敗，2024隨時提早失業。動力是：如果成功，Checo就是Red Bull英雄、能人所不能，協助車隊歷來首次包辦車手冠亞軍。不過，這可能只是外人的想法。

本欄相信Checo明白要做事的話，必須超越壓力與動力，並分拆目標為不同基本步。然後，靜靜地、一步步地完成。否則，他不可能站在今天的位置。

F1 Grand Prix of Mexico - Sergio Perez (Final Practice) © Mark Thompson/Getty Images

那分拆「最後三站保住車手總亞軍」其實是甚麼呢？Ideally，每場冠軍就辦妥。消極但實務點來說，跟在再破F1單季最多分站冠軍世界紀錄、今季19場格蘭披治贏了16場的「韋少」Max Verstappen後面，緊隨完成比賽便可。再退一步的話，頂在「咸爺」前面就OK。那分拆星期日任務的話，其實是甚麼呢？

那就是排位排在咸爺前、或緊隨韋少、或排頭位。從此角度判斷，Checo上週六就是排在咸爺前的第五，起步更湧上第三。然後，一步之遙。

那分拆排位任務的話，又是甚麼呢？那就是練習做好自己、找對setup、建立信心。從此角度判斷，Checo於墨西哥站三節練習均排前五，只慢韋少0.202、0.302及0.139秒。都做對了。Bonus：三節練習都在咸爺前面。But，T1炒車喎？

如果上站Austin咸爺沒被DQ、如果Checo在墨西哥站前不是領先咸爺39分（超過一場分數）的話，他還會放手一博嗎？最後三站，自有分曉。Checo主場炒車是魯莽？還是took（wrongly-）calculated risk但失敗呢？

F1 Grand Prix of Mexico - Sergio Perez (Practice) © Mark Thompson/Getty Images

Checo是個聰明人，惟也是位需時較長、始適應較多變化的車手。星期五巴西站的唯一練習（預計晴天）及排位（預計雷雨），可能是他F1生涯最重要的星期五。有趣的是，在此關頭他可以放空嗎？他的心可以進入完全「全」的狀態嗎？從而造到「最緊要快 但唔好急」嗎？你認為呢？