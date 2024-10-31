F1墨西哥城專欄：Red Bull 逆襲基本無望

剩下四站，包括四場GP和兩場Sprint，如果某隊能包攬所有冠亞軍並取得所有最快圈積分，理論上還有二〇六分可搶。換句話說，排名第四的平治（Mercedes GP）甚至仍有半線奪冠希望。
然而，F1並非單純的數字遊戲。本站後，Red Bull 下滑至第三，儘管理論上仍未衛冕失敗，但實際情況如何呢？
看看近五站的分數，Red Bull 僅以七十八分排在三大車隊之末。Max Verstappen（韋斯塔本）和Sergio Perez（佩雷斯）每站平均僅得七點八分，遠遠落後於麥拿侖每車手每站十六點二、法拉利每車手每站十六點七的平均分。換句話說，榜首的麥拿侖和重返第二的法拉利，兩車手幾乎場場登台，而 Red Bull 卻只能靠一人撐場。
再回顧過去十站，Red Bull 車手平均每站得九點一分，法拉利則為十三點三五，麥拿侖穩定領先，達每人每站十六點四五分。再推前至過去十五站，Red Bull 車手的場均分僅為約十點六，法拉利的約十二點九，麥拿侖二人則保持在場均約十五點七分。長期趨勢表明，Red Bull 每場的人均分穩步下降，而麥拿侖則穩定保持「雙人登台」的高水準。法拉利在中段經歷「負升級」問題後，近期也逐步追回分差。Trends。
總結來看，隨著「人、車、機器」在賽季末期日益平衡，本欄認為僅剩一些偶然性可能影響冠軍之爭——例如突如奇來的Q1出局（今站的Oscar Piastri和佩雷斯）、自我失誤或被撞導致〇分、壞車導致的DNF、或PU問題引發罰格起步等。如果麥拿侖和法拉利能穩定完成餘下賽程，Red Bull 的逆襲基本無望。不過，這也許也意味著明年初，Red Bull 將受益於比冠、亞軍車隊多出百分之五和十的氣動力研發限額——偶爾的失敗，可能是長遠勝利的開始？