F1墨西哥城專欄：Red Bull 逆襲基本無望

看看近五站的分數，Red Bull 僅以七十八分排在三大車隊之末。Max Verstappen（韋斯塔本）和Sergio Perez（佩雷斯）每站平均僅得七點八分，遠遠落後於麥拿侖每車手每站十六點二、法拉利每車手每站十六點七的平均分。換句話說，榜首的麥拿侖和重返第二的法拉利，兩車手幾乎場場登台，而 Red Bull 卻只能靠一人撐場。

看看近五站的分數，Red Bull 僅以七十八分排在三大車隊之末。Max Verstappen（韋斯塔本）和Sergio Perez（佩雷斯）每站平均僅得七點八分，遠遠落後於麥拿侖每車手每站十六點二、法拉利每車手每站十六點七的平均分。換句話說，榜首的麥拿侖和重返第二的法拉利，兩車手幾乎場場登台，而 Red Bull 卻只能靠一人撐場。

看看近五站的分數，Red Bull 僅以七十八分排在三大車隊之末。Max Verstappen（韋斯塔本）和Sergio Perez（佩雷斯）每站平均僅得七點八分，遠遠落後於麥拿侖每車手每站十六點二、法拉利每車手每站十六點七的平均分。換句話說，榜首的麥拿侖和重返第二的法拉利，兩車手幾乎場場登台，而 Red Bull 卻只能靠一人撐場。

再回顧過去十站，Red Bull 車手平均每站得九點一分，法拉利則為十三點三五，麥拿侖穩定領先，達每人每站十六點四五分。再推前至過去十五站，Red Bull 車手的場均分僅為約十點六，法拉利的約十二點九，麥拿侖二人則保持在場均約十五點七分。長期趨勢表明，Red Bull 每場的人均分穩步下降，而麥拿侖則穩定保持「雙人登台」的高水準。法拉利在中段經歷「負升級」問題後，近期也逐步追回分差。Trends。

再回顧過去十站，Red Bull 車手平均每站得九點一分，法拉利則為十三點三五，麥拿侖穩定領先，達每人每站十六點四五分。再推前至過去十五站，Red Bull 車手的場均分僅為約十點六，法拉利的約十二點九，麥拿侖二人則保持在場均約十五點七分。長期趨勢表明，Red Bull 每場的人均分穩步下降，而麥拿侖則穩定保持「雙人登台」的高水準。法拉利在中段經歷「負升級」問題後，近期也逐步追回分差。Trends。

再回顧過去十站，Red Bull 車手平均每站得九點一分，法拉利則為十三點三五，麥拿侖穩定領先，達每人每站十六點四五分。再推前至過去十五站，Red Bull 車手的場均分僅為約十點六，法拉利的約十二點九，麥拿侖二人則保持在場均約十五點七分。長期趨勢表明，Red Bull 每場的人均分穩步下降，而麥拿侖則穩定保持「雙人登台」的高水準。法拉利在中段經歷「負升級」問題後，近期也逐步追回分差。Trends。