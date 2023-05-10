F1邁阿密站：五站後小結

F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 07, 2023 © Mark Thompson/Getty Images

從美國邁阿密站後，本欄有兩大觀察：

一）法拉利及麥拿侖表現飄忽

法拉利上場阿塞拜疆未有重大更新、卻排頭位兼開香檳；今場邁阿密有首輪較大更新，比賽時卻於四大車隊敬排末席，敗給Red Bull、Aston以及平治。麥拿侖呢？澳洲站仍沒重大更新時，兩車皆能取分；上站更新後，兩車徘徊前10，今站則雙雙於 Q1 排位出局。

雖不能過份解讀，惟可粗略判斷為 SF-23及 MCL60 對車場特性，場地變化如溫度、風向/速、抓地力等較敏感。這代表甚麼？這就好像戰車的「OS」不夠兼容性，有時會「hang機」，因而導致「表現飄忽」。行內一般說法為戰車working window 太窄，意指只在特定環境下才work（快）。

二）平治廠隊 VS 「馬田」客隊越來越有趣

下站 Imola 更新「大手術」前，平治似乎繼續迷失。領隊 Toto Wolff 站前說，車隊經過年多探索、惟目前仍不明跑得慢、唔夠快、無速度之所以。以今站為例，平治練習及排位成績欠佳，比賽卻可以，兩車手均從後反超前兩架法拉利，讓平治成為「車隊三哥」。

Imola 那首套重大更新，是有關前懸掛、側箱及 floor。Toto 說不求即時賺秒數，但求排除舊變數、以助找到慢的真正弱點。受制於現行的底盤支出上限，平治現只能慢追「馬田」。

Aston Martin 呢？他們於六月三十前，比平治有多百分之二十五的 aero 研發限額。其近站之車胎戰術及研發亦比較進取，似乎練習劍指Red Bull。以邁阿密為例，車隊安排 Lance Stroll 只用一套胎跑 Q1 排位，希望預留額外輪胎跑 Q3，可惜「太子爺」 Q1 出局。

The start during the F1 Grand Prix of Miami 2023 © Mark Thompson/Getty Images

又以阿塞拜疆為例， 其 DRS（減阻尾翼裝置）突然反覆出現問題，當時車隊戲稱用類似 WD40 的潤滑劑救急。Red Bull RB19 戰車的強項？其中一項就是 DRS 效能比其他隊的優勝。今場有兩條各長超過 1200 米的直路，儘管「馬田」於排位 speed trap 仍比Red Bull慢時速七公里，但與另外五隊相比，則只差最多時速兩公里。這是 Aston 已經找到、甚至開始扭轉弱點的跡象嗎？

在本欄看來，平治廠隊對平治客隊的內戰已進入另一關鍵階段。兩週後，連續三場 F1 再見。