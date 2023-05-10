Sergio Perez is driving at the F1 Grand Prix of Miami 2023
© Mark Thompson/Getty Images
F1 一級方程式

F1邁阿密站：五站後小結

First thing first，今年 F1 可說是 Red Bull 的「獨家村」。開季五場全勝、四次包辦冠亞軍，Red Bull 領先車隊龍虎榜「二哥」 Aston Martin 一倍分數。車手冠軍方面，則幾乎肯定是兩位隊友的獨家內戰。所以，今暫不說 Red Bull。
作者 Red Bull Hong Kong
2 min read發佈於
F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 07, 2023

F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 07, 2023

© Mark Thompson/Getty Images

從美國邁阿密站後，本欄有兩大觀察：
一）法拉利及麥拿侖表現飄忽
法拉利上場阿塞拜疆未有重大更新、卻排頭位兼開香檳；今場邁阿密有首輪較大更新，比賽時卻於四大車隊敬排末席，敗給Red Bull、Aston以及平治。麥拿侖呢？澳洲站仍沒重大更新時，兩車皆能取分；上站更新後，兩車徘徊前10，今站則雙雙於 Q1 排位出局。
雖不能過份解讀，惟可粗略判斷為 SF-23及 MCL60 對車場特性，場地變化如溫度、風向/速、抓地力等較敏感。這代表甚麼？這就好像戰車的「OS」不夠兼容性，有時會「hang機」，因而導致「表現飄忽」。行內一般說法為戰車working window 太窄，意指只在特定環境下才work（快）。
二）平治廠隊 VS 「馬田」客隊越來越有趣
下站 Imola 更新「大手術」前，平治似乎繼續迷失。領隊 Toto Wolff 站前說，車隊經過年多探索、惟目前仍不明跑得慢、唔夠快、無速度之所以。以今站為例，平治練習及排位成績欠佳，比賽卻可以，兩車手均從後反超前兩架法拉利，讓平治成為「車隊三哥」。
Imola 那首套重大更新，是有關前懸掛、側箱及 floor。Toto 說不求即時賺秒數，但求排除舊變數、以助找到慢的真正弱點。受制於現行的底盤支出上限，平治現只能慢追「馬田」。
Aston Martin 呢？他們於六月三十前，比平治有多百分之二十五的 aero 研發限額。其近站之車胎戰術及研發亦比較進取，似乎練習劍指Red Bull。以邁阿密為例，車隊安排 Lance Stroll 只用一套胎跑 Q1 排位，希望預留額外輪胎跑 Q3，可惜「太子爺」 Q1 出局。
The start during the F1 Grand Prix of Miami 2023

The start during the F1 Grand Prix of Miami 2023

© Mark Thompson/Getty Images

又以阿塞拜疆為例， 其 DRS（減阻尾翼裝置）突然反覆出現問題，當時車隊戲稱用類似 WD40 的潤滑劑救急。Red Bull RB19 戰車的強項？其中一項就是 DRS 效能比其他隊的優勝。今場有兩條各長超過 1200 米的直路，儘管「馬田」於排位 speed trap 仍比Red Bull慢時速七公里，但與另外五隊相比，則只差最多時速兩公里。這是 Aston 已經找到、甚至開始扭轉弱點的跡象嗎？
在本欄看來，平治廠隊對平治客隊的內戰已進入另一關鍵階段。兩週後，連續三場 F1 再見。
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