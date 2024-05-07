F1美國Miami專欄：Lando好運定好波？

當晚觀看直播、或及後收看delayed live的您知道嗎？在平行世界裡，我們一起見證歷史。

from left to right: M. Verstappen, L. Norris, C. Leclerc © Chris Graythen/Getty Images

羅利斯經過110場F1、破紀錄15次前三無冠、卻篤信麥拿侖而五年續三約之後，我們見證：堅持，原來真係會見到希望。這就是live sports的原吸力。一次偶遇。完。

Lando好運嗎？

首先，safety car（ SC）於「熱門」韋斯塔本（Max Verstappen）換胎後的第28圈尾才出動確是巧合。因這讓當時領先、且未換胎、並已拋離第二位Max超過11秒的Lando，理論上有個「免費pitstop」（SC期間換胎只消耗約八秒）。然而，Lando用到此運嗎？暫時用不到，因其當時所處位置。

F1比賽系統顯示：出動SC時，Lando已身處起終點直路，即其第28圈最後一個mini sector。甚麼意思？這就代表Lando已經錯過pitlane入口，不能進站。然而，運氣繼續來。

從Lando於第28圈出T19見到電子版顯示SC、約於終點線減速，一直到他駛過pitlane出口後的SC2 line時，他花了約15秒。在這15秒內，安全車未能及時出SC2 line、即未能及時帶領Lando，只能帶領第二的Max。這是好運。

假如完全沒有SC，後來將需要換胎的Lando則至少跌落第二、甚或第四。然後，他或將需要超越一架麥拿侖（隊友）、一架法拉利（Charles Leclerc）及一架Red Bull（Max）。Lando賽後說：「It would have been tough。」

F1 Grand Prix of Miami 2024 © Mark Thompson/Getty Images

Lando好波嗎？

除了運氣，週日贏車還有至少另外三大因素：起步、戰術及胎耗。四大關鍵，缺一不可。我想問的是：何以28圈後，Lando仍不需進站換胎？反而同用黃邊胎起步的Max，早於第23圈尾已經進站換上白邊胎？胎耗。

數據顯示，Max換走黃邊胎前的第21（撞上T16路肩並撞斷bollard）及22圈，其圈速斷崖式跌watt。Max從第19、20圈慢當時第五及四位（因第四的Charles Leclerc進站）的Lando約〇點一至二秒，到第21及22圈已經慢Lando〇點六及〇點四秒。

同樣值得留意的是，即使Max於第24圈起換上全新白邊胎、首四圈仍比使用舊黃胎的Lando至少慢平均約〇點四秒。若計算二人同用白邊胎時段的話，Lando仍平均快Max約〇點二五秒。有關胎耗的結論就是：無論甚麼原因（包括賽後Max發現因撞路肩及bollard而令左邊車底穿窿），今場有齊十大更新兼setup側重改善慢速彎的麥拿侖MCL38戰車，其胎耗就是比Max的RB20好。這是好波。

運氣，確是勝負的一種關鍵。同時，上述四大關鍵之中亦只有運氣屬不可控（除非你是異士）。另外三種，則由自己及只有自己（包括車隊同寅）負責。如果我把人家今天的勝利歸功於運氣，那我同樣可以把自己明日的失敗歸咎於運氣。對吧？

Race winner Lando Norris celebrates with Daniel Ricciardo © Mark Thompson/Getty Images

我相信所有F1車手是個命運共同體。他們明白：運氣是實力的一種，但不是唯一的實力。所以，賽後他們都過來恭喜Lando？所以全世界頂尖高手常說：做好自己，成之泰然，敗則淡然。