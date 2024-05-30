F1摩納哥專欄：圓夢

在只有約兩平方公里、面積猶如大坑或堅尼地城的摩納哥，「陸仔」小城贏F1。圓亡父與自己的夢，亦圓媽媽與亡夫及兒子們的夢。解個心結，一家人再出發。

F1 Grand Prix of Monaco 2024 © Ryan Pierse/Getty Images

致勝關鍵有三。

第一，法拉利及陸仔痛定思痛。法拉利上場於意大利主場Imola排位失利，未能於難扒頭的比賽排頭排起步。當時陸仔檢討說，車隊的「power strategy」失策，主要敗於直路入T2 Tamburello。他補充，整體今年於電能輸出管理方面落後。

今場摩納哥，同樣難扒頭。經過Imola一役及這些年的鍛鍊，陸仔及法拉利都進化了。星期六練習與排位期間的調整，見證了三大變化。首先，星期六練習後，法拉利換了陸仔的引擎。其次，陸仔今季調整了心態。法拉利領隊Fred Vasseur說：「以往他從一開始就有點緊張...... 今年他從一開始就比較放鬆。」

因此，即使陸仔面對星期六練習後換引擎、Q1前翼有廣告貼紙被卡住、Q2戰車不平衡也好，他都能以第五及第四過關。最後一環，就是Q2與Q3之間法拉利修正了陸仔戰車的前翼、差速器（differential）及煞車平衡設定，以改善操控及平衡並搶到了頭位。這都應記一功。

第二個致勝關鍵，是陸仔比賽工程師（race engineer）Bryan Bozzi團隊。很簡單，他們指示聽似不明所以的陸仔「慢駛」，要求他不遲不早、不多不少、長期地領先第五的平治車手George Russell（羅素）約二十秒。為甚麼呢？法拉利要抹殺第四位麥拿侖車手Lando Norris（羅利斯）「免費換胎」的可能戰略優勢。

在幾乎不能扒頭的摩納哥，若要嘗試超越前車，最好就是以退為進——首先嘗試領先後車約十九秒、自己進站換胎（需時約十九秒）、出站後保持原位，再以較快的新胎追回前車、嘗試undercut前車或博safety car（安全車）出動坐收漁利。

Bryan Bozzi團隊深明這是羅利斯「場外扒頭」的唯一出路。因此，中後段全程著陸仔保持約二十秒優勢。有趣的是，首兩位車手陸仔及Oscar Piastri都曾於radio表示不明所以。當局者迷？

最後關鍵或帶點偶然，那就是平治兩車手的分途戰略。

先不說平治讓當時第七的Lewis Hamilton（咸美頓）進站換上另一白色胎、嘗試undercut Max Verstappen（韋斯塔本）、卻不提醒咸美頓「outlap是關鍵」是否錯誤，其戰略另一面就是早於第十二圈已提醒羅素「快無著數」、將不再進站、著他使用黃色胎全程慢跑。這正好隔空吻合法拉利頭車Bryan Bozzi團隊的戰略需要——慢駛保冠軍。有了平治的「配合」，法拉利的如意算盤少了個變數。有趣。

經過漫長的等待與無盡的努力，陸仔最終在家鄉摩納哥實現了自己的夢想，贏得了F1的主場冠軍。這不僅是對他個人的成就，也代表了一家人多年來的努力與期盼的圓滿結果。這次的勝利，不僅是技術和策略的完美結合，更是夢想與堅持的最佳詮釋。