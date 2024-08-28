F1荷蘭專欄：麥拿侖「悶」的自信？

F1 Grand Prix of Netherlands celebration © Rudy Carezzevoli/Getty Images

悶？可能吧。震撼？絕對是！為什麼？因為這場比賽沒有碰撞、沒有安全車，甚至連虛擬安全車都沒有，只有一停策略下以慢駛模式完成。麥拿侖就這樣硬生生把Red Bull甩開二十二點八九六秒，顯得格外有代表性。還記得嗎？本季前十站唯一能拿來直接比較的日本站（因唯一使用自上季英國站起才轉用的新結構輪胎），麥拿侖還慘敗給Red Bull。在那場比賽中，Lando僅得第五名，落後當時的冠軍「韋少」足足二十九點七〇〇秒。

過去的五個月，麥拿侖進行了兩次更新，Red Bull也升級了三次，但看來後者的升級效果不太理想。從荷蘭站的表現來看，麥拿侖似乎已經成為目前的一哥。這場比賽對麥拿侖來說，最大的意義或許就是那種「悶」的感覺。

Lando在星期六的排位賽奪得pole，快了第二名的Max〇點三五六秒。除了起步後再次失利以及〇至二〇〇公里的加速輸了約〇點四秒，Lando在第十八圈就超越韋少，奪回第一。第二十八圈末，他等到Max進站換胎後才進行唯一的一停換胎，並繼續保持領先。最後四十餘圈，Lando把原本的約五秒優勢逐漸擴大到二十二點八九六秒，輕鬆奪冠。更令人驚嘆的是，他在最後一圈還用舊白胎跑出全場最快圈，獲得額外的一分。輕鬆...得幾乎有點悶。

Max Verstappen interacts Lando Norris © Joe Portlock/Getty Images

「悶」到Lando的工程師Will Joseph在比賽後段建議說，領先約十秒的情況下，如果有安全車出現，車隊將安排Lando進行第二次停站換新胎，然後從後面再爬Max頭。Lando則輕描淡寫地回應道：可以喔，沒問題（哈）。此外，亦「悶」到Lando早段跟Will說車子pacing好，可以暫時不理A或B計劃。這場比賽中，麥拿侖兩邊車房的對話都流露出一種前所未有的自信與輕鬆。

有速度，無威脅，這就是麥拿侖「悶」的自信。然而，在暑假前，麥拿侖也不是慢車，但兩邊車房常常出現「蝦碌」，工程師與車手的對話充滿不確定和焦慮。為什麼暑假後，麥拿侖會有這樣的大躍進呢？本欄認為，自二〇〇八年Lewis Hamilton（咸美頓）奪冠後便未再贏過世界冠軍的麥拿侖，經過暑假的沉澱後，或許終於不再只盯著半杯水空，而是看到了那半杯水滿的潛力。Lando也是如此，這位以自責聞名的年輕車手，似乎找到了新的自信。

F1 Grand Prix of Netherlands © Clive Rose/Getty Images

今季F1還有九個比賽週末，包括三場在美國、巴西及卡塔爾的sprint。理論上，如果Lando未來的九個星期天都奪冠並取得最快圈的一分，他將反超前目前車手龍虎榜領先七十分的韋少。Lando有機會成為新一代F1世界冠軍。嘗過「悶」的自信後，麥拿侖和Lando能否雙雙登頂？真的，太有趣了。