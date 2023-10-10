卡塔爾站：F1有否漠視車手職安健？

首先是Alpine的Pierre Gasly，三分鐘後輪到Sergio “Checo” Perez 。二人比賽期間第六次出界，因而各被罰第三次加五秒。由此可見，Checo 並非唯一。

Sergio Perez walks to the grid prior to the F1 Grand Prix of Qatar © Mark Thompson/Getty Images

事實上，F1裁判組今場因車手出界而取消共51個圈的lap time，比F1奧地利站的83次少。不過，裁判組今場仍派出「10個五秒」，包括Alex Albon及Lance Stroll各被罰加五秒兩次。

根據賽例，車手於首三次出界後將被出示黑白旗警告。第四次，將被罰加五秒。有趣的是，往後再出界的罰則似乎因七月奧地利站那超過1200次舉報後而變得更嚴厲。根據今場判詞，第五次出界被罰加五秒，第六次再加五秒。今場無人第七次出界，惟似乎仍會直接被罰加秒數。如是者，出界的罰則已經比奧地利站的嚴厲。

Yuki Tsunoda prepares to drive at the F1 Grand Prix of Qatar © Rudy Carezzevoli/Getty Images

根據奧地利裁判組文件，角田裕毅於第四次出界被罰五秒後、到第七次出界才被罰10秒。在卡塔爾站，Pierre及Checo於第六次出界後、已各被罰共15秒。完。

據《Autosport》了解，FIA改變其英超style「VAR房」的運作流程——不再「人肉監察」每次出界、而只集中zoom-in覆核整個週末車手最經常出界的彎角。最重要一點就是加倍人手，更及時地通知車隊其車手「三犯」，以免重蹈七月「裁判房爆廠」的覆轍、被逼賽後才追落後地罰。公道地說，FIA在此範疇算是做到不貳過——不犯同一過錯兩次。

M. Verstappen looks on in parc ferme during the F1 Grand Prix of Qatar © Mark Thompson/Getty Images

可惜，今站真正問題是高溫、高濕度以及因規定「三停」導致戰車長期高速飆彎、車手身體長期承受高向心力而導致脫水，繼而身體不適。例如：早前自爆因不習慣途中飲水、所以選擇今季戰車不安裝水樽的Logan Sargeant在卡塔爾中暑；Esteban Ocon早段已在頭盔內嘔吐；Lance Stroll則幾次「幾乎暈倒（passing out）」；還有其他車手因脫水或不適，賽後需到醫療中心等。Lando Norris算是一句總結今站的濕與熱：我哋搵到limit。

這同時帶出多個問題。為何電視的主要直播期間，觀眾幾乎不能掌握車手的實際健康狀況？為何觀眾只能從蛛絲馬跡推敲？具備所有車手radio的F1聯盟有選擇性不報憂嗎？這有否違反廣播的道理倫理？從未雨綢繆角度，官方監管機構FIA及商業權擁有人F1聯盟有否預計此狀況？有的話，當時預計怎樣？有何相應措施保障「車手職安健」？後來情況為何變得不一樣？就可變的狀況，又有何預設的應變方法？無預計此狀況的話，為何沒有？會否考慮根據溫度、濕度及人類能承受平均高向心力多久等數據，從而訂立類似足球啟動「飲水break」的相關職安健數據parameter嗎？從僱主（車隊）角度，何以有僱員（車手）不適、亦有隊友能捱過去？分別是甚麼？本欄相信車隊工程師不可能不掌握相關數據，僱主有盡責「及早30分鐘預警」僱員嗎？F1今次有運逃過一劫，必須從中學習，以免將來遺憾。