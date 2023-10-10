Sergio Perez makes a pitstop during the F1 Grand Prix of Qatar
© Mark Thompson/Getty Images
F1 一級方程式

卡塔爾站：F1有否漠視車手職安健？

五秒，五秒，五秒。F1卡塔爾站期間，共有兩位車手被罰加五秒三次。
作者 陳恩能 Daniel Chan
3 min read發佈於
首先是Alpine的Pierre Gasly，三分鐘後輪到Sergio “Checo” Perez 。二人比賽期間第六次出界，因而各被罰第三次加五秒。由此可見，Checo 並非唯一。
Sergio Perez walks to the grid prior to the F1 Grand Prix of Qatar

Sergio Perez walks to the grid prior to the F1 Grand Prix of Qatar

© Mark Thompson/Getty Images

事實上，F1裁判組今場因車手出界而取消共51個圈的lap time，比F1奧地利站的83次少。不過，裁判組今場仍派出「10個五秒」，包括Alex Albon及Lance Stroll各被罰加五秒兩次。
根據賽例，車手於首三次出界後將被出示黑白旗警告。第四次，將被罰加五秒。有趣的是，往後再出界的罰則似乎因七月奧地利站那超過1200次舉報後而變得更嚴厲。根據今場判詞，第五次出界被罰加五秒，第六次再加五秒。今場無人第七次出界，惟似乎仍會直接被罰加秒數。如是者，出界的罰則已經比奧地利站的嚴厲。
Yuki Tsunoda prepares to drive at the F1 Grand Prix of Qatar

Yuki Tsunoda prepares to drive at the F1 Grand Prix of Qatar

© Rudy Carezzevoli/Getty Images

根據奧地利裁判組文件，角田裕毅於第四次出界被罰五秒後、到第七次出界才被罰10秒。在卡塔爾站，Pierre及Checo於第六次出界後、已各被罰共15秒。完。
據《Autosport》了解，FIA改變其英超style「VAR房」的運作流程——不再「人肉監察」每次出界、而只集中zoom-in覆核整個週末車手最經常出界的彎角。最重要一點就是加倍人手，更及時地通知車隊其車手「三犯」，以免重蹈七月「裁判房爆廠」的覆轍、被逼賽後才追落後地罰。公道地說，FIA在此範疇算是做到不貳過——不犯同一過錯兩次。
M. Verstappen looks on in parc ferme during the F1 Grand Prix of Qatar

M. Verstappen looks on in parc ferme during the F1 Grand Prix of Qatar

© Mark Thompson/Getty Images

可惜，今站真正問題是高溫、高濕度以及因規定「三停」導致戰車長期高速飆彎、車手身體長期承受高向心力而導致脫水，繼而身體不適。例如：早前自爆因不習慣途中飲水、所以選擇今季戰車不安裝水樽的Logan Sargeant在卡塔爾中暑；Esteban Ocon早段已在頭盔內嘔吐；Lance Stroll則幾次「幾乎暈倒（passing out）」；還有其他車手因脫水或不適，賽後需到醫療中心等。Lando Norris算是一句總結今站的濕與熱：我哋搵到limit。
這同時帶出多個問題。為何電視的主要直播期間，觀眾幾乎不能掌握車手的實際健康狀況？為何觀眾只能從蛛絲馬跡推敲？具備所有車手radio的F1聯盟有選擇性不報憂嗎？這有否違反廣播的道理倫理？從未雨綢繆角度，官方監管機構FIA及商業權擁有人F1聯盟有否預計此狀況？有的話，當時預計怎樣？有何相應措施保障「車手職安健」？後來情況為何變得不一樣？就可變的狀況，又有何預設的應變方法？無預計此狀況的話，為何沒有？會否考慮根據溫度、濕度及人類能承受平均高向心力多久等數據，從而訂立類似足球啟動「飲水break」的相關職安健數據parameter嗎？從僱主（車隊）角度，何以有僱員（車手）不適、亦有隊友能捱過去？分別是甚麼？本欄相信車隊工程師不可能不掌握相關數據，僱主有盡責「及早30分鐘預警」僱員嗎？F1今次有運逃過一劫，必須從中學習，以免將來遺憾。
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