終極對決：McLaren與Ferrari改寫命運的最後一戰

M. Verstappen (2L), C. Leclerc (L), O. Piastri (2R), Chris Gent (R) © Clive Mason/Getty Images

F1史上兩支贏得最多分站冠軍的傳奇車隊法拉利（Ferrari）和麥拿侖（McLaren），於卡塔爾聯手正式打破Red Bull車隊三連霸的美夢。本週末將在耀眼的Yas Marina賽道鎂光燈下，爭奪分別超過十五年、與超過四分一世紀未曾染指的終極榮耀。關鍵的閉幕戰，即將揭幕。

兩大傳奇的故事

對法拉利而言，自拉高侖（Kimi Räikkönen）在二〇〇七年奪得車手冠軍、二〇〇八年帶領車隊贏得世一以來，他們便重蹈上世紀八、九十年代，舒麥加前的漫長冠軍荒。今年，陸克萊（Charles Leclerc）與辛斯（Carlos Sainz）帶領法拉利迎接十六年來最佳的奪冠契機。如果能在阿布達比反勝麥拿侖超過二十一分，Ferrari 將重光過去的輝煌。如果失敗，即將創下法拉利在F1史上最長、達十七年的車隊冠軍荒。一面天堂。

麥拿侖的故事同樣波瀾壯闊。他們最後一次車隊冠軍來自一九九八年，當時夏健侖（Mika Häkkinen）不僅奪冠，還完成了兩冠王的壯舉；而最後一個車手冠軍則是咸美頓（Lewis Hamilton）在二〇〇八年的傳奇勝利。今年，羅利斯（Lando Norris）和奧斯卡（Oscar Piastri）表現出色，讓麥拿侖重新崛起，阿布達比若能勝出，將為車隊全面回歸頂尖行列奠定基礎。

M. Verstappen driving the (1) RB20 leads L. Norris driving the (4) McLaren © Clive Mason/Getty Images

本週末的回報與風險

首先，阿布達比從未成為法拉利的福地（〇勝），而麥拿侖在此地的唯一勝仗已是二〇一一年的事。同時，這兩支車隊攜手終結Red Bull的統治，其付出代價所帶來的影響則是個未知數。因為根據FIA國際汽聯的規定，每年的研發配額將根據年終車隊排名重新分配。

冠、亞軍車隊的車隊的風洞測試和 CFD（計算流體動力學）配額在明年上半季只有最少的百分之七十與七十五，而季軍的Red Bull則將擁有百分之八十的研發配額。這直接限制麥拿侖與法拉利在二〇二五上半季的總研發力。這是一場「以現在換未來」的精算遊戲嗎？這是Red Bull與平治在下個賽季反彈的籌碼嗎？早於二〇二一上半年，平治曾疑出此策。對法拉利和麥拿侖來說，爭取眼前勝利是必須的。華麗爭冠背後的潛在風險？見招拆招，食咗先講。

Max Verstappen makes a pitstop © Peter Fox/Getty Images

歷史留名？

法拉利的最後車隊冠軍，來自拉高侖與馬沙（Felipe Massa）的巔峰合奏；麥拿侖的歷史篇章，則由夏健侖和古達（David Coulthard） 一起書寫。這些名字對資深F1車迷來說，是那些輝煌年代的集體回憶。如今陸克萊與辛斯，或羅利斯與奧斯卡，則代表著新一代車迷對未來的期待。在阿布達比的終極一戰，他們將有機會寫下歷史：誰將帶領自己的車隊重返久違的榮耀？誰又將成為下一個歷史時刻的面孔呢？

“You better lose yourself in the music

The moment, you own it, you better never let it go

You only get on shot, do not miss your chance to blow

This opportunity comes once in a lifetime, yo”

「抓住屬於你的時刻，別讓機會溜走」，這不只是Eminem的歌詞，更是這場比賽的最佳註解。One shot，one opportunity。Here we go。

Max Verstappen driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB20 on the grid © Mark Thompson/Getty Images