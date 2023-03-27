2023 F1沙特專欄：Formula Bull？

F1 Grand Prix of Saudi Arabia 2023 - Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

2022年ground effect戰車改例，加上各路引擎自去年九月底正式封印至2026年、且基本同化的大前提下，F1質變為底盤方程式。

去年，F1全新ground effect戰車面世。粗疏來說，Red Bull、法拉利與平治上季以三大sidepods（側箱）設計分道揚鑣。結果，Red Bull 的downwash擊敗了法拉利的in-wash「浴缸」以及平治的no-wash「zeropod」。

為何是粗疏呢？因為根據不同F1車隊領隊的引述、以及不止一位香港人F1工程師的證實，我們肉眼所見的aero表面例如sidepods等，其實只佔當代戰車所能製造下壓力（downforce）的40%至20%。實際數字不得而知，惟重點是大部份aero是來自車底的floor、Venturi tunnel及diffuser。

這跟人生一樣，凡事不能只看表面。

去季初，「法拉利浴缸」彈出。去季尾，「平治zeropod」贏車。然而，Formula Bull贏在終點線。今年呢？我們看到「綠牛」——那就是被指參考Red Bull (紅牛) 的馬田（Aston Martin）。然後，我們看到了「藍田」——那就是外型跟馬田頗為相似的 Williams（捨棄去年的半zeropod）。明顯地，各隊的設計正以極速向最快的設計匯合。

以底盤為主導的方程式，為馬田及其他非廠隊創造了突圍的契機。公道點說，馬田去年已有至少兩個獨家設計被大隊抄考。今年，他們再以自家設計、另集三大隊之大成，才能創造自2009年Brawn GP以來首個F1神話。不過，現時馬田的技術總監Dan Fallows去季初仍是Red Bull head of aero、副技術總監Eric Blandin是前平治aero主工程師也是事實。

真正殘酷的事實是：當「客仔隊」馬田擊敗平治廠隊以及法拉利廠隊，那敗部廠隊sss哪有不放下「樽鹽」，變身「黑牛」與「意牛」的道理？

這就是Formula Bull的真正意思。從目前「二哥三國大戰」的娛樂角度來看，這是好事。