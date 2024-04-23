F1上海專欄：Alonso的三種精彩

第一，從次行「神起步」的Fernando幾乎即時超越Red Bull副手佩雷斯（Sergio Perez），讓他跌入往後只能「望亞輕嘆」的迷宮。外號Checo的佩雷斯到第五圈才能超越艾朗素，爬回本來的第二。然而，Checo已經落後Max五秒、亦比隊友損耗更多輪胎。結果，墨西哥人於第一停前已落後Max約10秒。

第一，從次行「神起步」的Fernando幾乎即時超越Red Bull副手佩雷斯（Sergio Perez），讓他跌入往後只能「望亞輕嘆」的迷宮。外號Checo的佩雷斯到第五圈才能超越艾朗素，爬回本來的第二。然而，Checo已經落後Max五秒、亦比隊友損耗更多輪胎。結果，墨西哥人於第一停前已落後Max約10秒。

第一，從次行「神起步」的Fernando幾乎即時超越Red Bull副手佩雷斯（Sergio Perez），讓他跌入往後只能「望亞輕嘆」的迷宮。外號Checo的佩雷斯到第五圈才能超越艾朗素，爬回本來的第二。然而，Checo已經落後Max五秒、亦比隊友損耗更多輪胎。結果，墨西哥人於第一停前已落後Max約10秒。

第二種精彩。何以法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）未能更上層樓、挑戰第三，最後僅以約五秒屈居殿軍？原因有一籃子，主因是白邊胎表現比預期差，其一原因包括艾朗素。何解？

第二種精彩。何以法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）未能更上層樓、挑戰第三，最後僅以約五秒屈居殿軍？原因有一籃子，主因是白邊胎表現比預期差，其一原因包括艾朗素。何解？

第二種精彩。何以法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）未能更上層樓、挑戰第三，最後僅以約五秒屈居殿軍？原因有一籃子，主因是白邊胎表現比預期差，其一原因包括艾朗素。何解？

第21圈尾，F1賽會因應意外、將黃旗升級為VSC虛擬安全車。眾所週知，VSC或SC（安全車）期間換胎比正常情況下換胎，會損失較少時間。因此，當時第三、正在力追麥拿侖車手羅利斯（Lando Norris）、自己仍未換胎的Charles法拉利團隊，即時決定進站進行第一次換胎。後見之明來說，這是個值得檢討的決定。

第21圈尾，F1賽會因應意外、將黃旗升級為VSC虛擬安全車。眾所週知，VSC或SC（安全車）期間換胎比正常情況下換胎，會損失較少時間。因此，當時第三、正在力追麥拿侖車手羅利斯（Lando Norris）、自己仍未換胎的Charles法拉利團隊，即時決定進站進行第一次換胎。後見之明來說，這是個值得檢討的決定。

第21圈尾，F1賽會因應意外、將黃旗升級為VSC虛擬安全車。眾所週知，VSC或SC（安全車）期間換胎比正常情況下換胎，會損失較少時間。因此，當時第三、正在力追麥拿侖車手羅利斯（Lando Norris）、自己仍未換胎的Charles法拉利團隊，即時決定進站進行第一次換胎。後見之明來說，這是個值得檢討的決定。