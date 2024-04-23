F1上海專欄：Alonso的三種精彩

2024年第五站，儘管兩屆F1世界冠軍艾朗素（Fernando Alonso）最終只得第七，但老薑仍有至少三種精彩。
第一，從次行「神起步」的Fernando幾乎即時超越Red Bull副手佩雷斯（Sergio Perez），讓他跌入往後只能「望亞輕嘆」的迷宮。外號Checo的佩雷斯到第五圈才能超越艾朗素，爬回本來的第二。然而，Checo已經落後Max五秒、亦比隊友損耗更多輪胎。結果，墨西哥人於第一停前已落後Max約10秒。
無疑，艾朗素不經意地打亂了Checo的首階段部署。
第二種精彩。何以法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）未能更上層樓、挑戰第三，最後僅以約五秒屈居殿軍？原因有一籃子，主因是白邊胎表現比預期差，其一原因包括艾朗素。何解？
第21圈尾，F1賽會因應意外、將黃旗升級為VSC虛擬安全車。眾所週知，VSC或SC（安全車）期間換胎比正常情況下換胎，會損失較少時間。因此，當時第三、正在力追麥拿侖車手羅利斯（Lando Norris）、自己仍未換胎的Charles法拉利團隊，即時決定進站進行第一次換胎。後見之明來說，這是個值得檢討的決定。
惟當時來說，這並非錯。
因你總不知道VSC將維持多久便結束，或會否被再升級到SC。有趣的是，為此「錯決定」蓋棺的剛好又是艾朗素。當時，Fernando跟在Charles後面約16秒。根據大會數字，VSC或SC期間進站損失的時間就是約15秒。原來，法拉利博的代價就是Fernando。
結果，換完胎出站的Charles被艾朗素超越，直至第24圈升級為SC、艾朗素離開賽道入站換上紅胎為止。同時，若不是VSC升級到SC、誘發艾朗素入站、同時讓Charles追回緊貼Lando的話，Charles早已從換胎前落後Lando七秒變成落後13秒。
艾朗素，就是攔路虎。
最後的精彩，是有關他與西班牙小師弟辛斯（Carlos Sainz）那場不起眼的格鬥。
第27圈，當時第二路段（S2）的六號彎附近因Lance Stroll跟Daniel Ricciardo的意外而黃旗。然而，其他位置仍屬正常賽車路段。當時，辛斯第五，白邊舊胎。艾朗素第六，紅邊較新胎。
值得留意的是，艾朗素於S2最後一個mini sector至S3首四個mini sector幾乎全部跑出代表全場最快的purple mini sector。機會是留給有準備的人。
鬥至出12號彎，辛斯推頭，艾朗素把握機會在13號彎內緊追、並在下條大直路尾、14號彎前完成扒頭。出14號彎，大會將黃旗升級成為第二次SC。雪櫃。SC將艾朗素剛賺回來的第五放入雪櫃保存。
事實上，艾朗素輸了上海這場war。平行事實上，他贏了跟三位不同車手的三場battles。這就是Alonso今場的三種精彩。