F1新加坡站：何以Red Bull獅城夜不再繽紛？

Horner堅稱，Red Bull今場並無因TD而換任何零件，亦無因而改變任何零件的運作方法。那為什麼Red Bull在獅城夜不再繽紛？其主工程師Paul Monaghan透露，失利是因為底盤的「遺傳問題」。甚麼意思呢？根據《Autosport》報導，前Red Bull aero一哥、現任Aston Martin技術總監Dan Fallows分析說，即使新加坡今年改賽道，獅城海濱賽道仍頗為獨特、有很多短彎。賽道顛簸之餘，駛過路肩的穩定性在此代ground effect戰車亦頗為重要。

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner © Getty Images / Red Bull Content Pool

Fallows爆料說，一直以來車隊在獅城都會把戰車set高一點。他說：「肯定地，Red Bull就是最明顯的例子。」本欄認為，這是「遺傳問題」的首個部份：升高戰車ride height，令RB19跌出本已較他隊闊的工作範圍。麥拿侖領隊Andrea Stella亦不認為TD是原因，他說「即使是原因」，亦不能解釋Red Bull在排位的那種慢。

遺傳的第二部份，本欄認為是F1星期六排位直播時所說的年度取捨。一年22至24場比賽、特別在支出上限年代，戰車設定總不能每場都十項全能，每年的設計總有先後次序、總有取捨。平治王朝的新加坡，總能讓平治出奇。再前Red Bull王朝的獅城，亦能讓班霸稱臣。然而，F1 工程師朋友跟本欄表示，遺傳或歷史遠因並不能完全解釋。那有甚麼近因呢？

F1 Grand Prix of Singapore - Red Bull Team © Getty Images / Red Bull Content Pool

Red Bull賽後表示，他們於賽前模擬犯下第一錯，導致帶去新加坡的setup範圍不是最好。星期五練習後，Max Verstappen說新加坡「比預期的差更差」。週六早上練習稍微改善，惟比預期仍差，轉波、動態與抓地亦有問題。結果，Red Bull於排位前移除floor更新，嘗試排除一個變數。是這樣嗎？這看來是個連Red Bull暫時都不能完全解釋的「百萬問題」。

有趣的是，這星期的日本站可能便有分曉。如果班霸在「鈴鹿日繽紛」，在講究高下壓兼低阻力的Suzuka賽道霸王硬上弓的話，這將可印證不少他隊領隊的說法，排除TD對Red Bull有大影響。如果領隊們都錯的話，那就是花生友之福。