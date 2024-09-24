F1新加坡專欄：最後兩輪三連擊定生死

隨著F1進入最後四分之一賽季，還有六場關鍵戰役。十月中的triple header——美國Austin、墨西哥和巴西，再加上十一月下旬的最後三連擊——美國拉斯維加斯、卡塔爾和阿布達比閉幕戰，這兩輪「三料娛樂」將決定今年兩項F1世界錦標的最終走向。

車手榜形勢：簡單明瞭 「Thank you Daniel」

由於Racing Bulls車手Daniel Ricciardo（歷卡度）在新加坡搶走了Lando Norris（羅利斯）的最快圈一分，這一舉動讓韋斯塔本在餘下六站賽事中，包括三場Sprint共九場比賽，只需穩定取得亞軍，即便羅利斯全勝並奪得所有最快圈分數，「韋少」依然能以一分之優成功衛冕，成為四屆F1世界冠軍。

數學題很簡單：（二十五加一減十八）乘六，加上（八減七）乘三，結果等於五十一分，比Max現在領先Lando的五十二分還少一分。因此，「四萬」賽後笑稱，如果Max最終以一分之差奪冠，他一定會收到來自荷蘭人的聖誕禮物（哈哈）。當然，數字歸數字。現實中，韋斯塔本和羅利斯的心態或許會更實際：飯要一口一口吃，步要一步一步走，車是一圈一圈從星期五的練習開始跑的（拉斯維加斯除外）。Thank you Daniel。

2nd placed Max Verstappen during the F1 Grand Prix of Singapore © Clive Mason/Getty Images

車隊榜形勢：三強鼎立 風雲變幻

除了「一哥」麥拿侖和「二佬」Red Bull外，法拉利也在緊追其後，僅落後Red Bull約三十分，隨時伺機而動。未來的變數取決於這三強是否會在餘下六場比賽中進行最後的升級，以及升級幅度與實際表現的進展。

麥拿侖早前表示暫緩推出3D新底板（floor），卻在獅城賽事中有意無意之間顯露他們的實力。羅利斯在比賽「上半場」三圈內輕鬆拉開了五秒的優勢，後來更「超標」領先超過二十秒，換胎後領先甚至達到二十九秒。本欄估計，麥拿侖是否進行再升級，將取決於Red Bull在下站美國Austin站的表現與升級情況。

Max Verstappen celebrates with his team in parc ferme © Mark Thompson/Getty Images

據了解，Red Bull已將部分本應用於二〇二五年戰車的研發資源回撥至現役RB20，預計下站將推出新一輪升級，包括floor及針對麥拿侖和平治「flexi前翼」的升級。然而，升級的具體幅度與進度尚未可知。值得注意的是，Visa Cash App RB和法拉利已在新加坡推出了全新的「flexi前翼」，而麥拿侖的「flexi尾翼」則被FIA要求修改。同時，麥拿侖也遞交了針對其他車隊的技術資料，要求FIA對他們的尾翼slot gap「黑科技」（mainplane與DRS flap之間的縫隙設計）進行檢查。

Yuki Tsunoda driving the (22) Visa Cash App RB on track © Joe Portlock/Getty Images

場外三大車隊的技術暗戰已經白熱化，這為最後六場比賽增添了更多不可預測的變數。場上車手明爭，場外車隊暗鬥，他們能避免在六場連環大戰中「擦槍走火」嗎？全球車迷，拭目以待。

這個賽季不僅是車手之間的競爭，更是車隊技術實力的全面較量。無論是場內比拼，還是場外的戰略和技術暗鬥，都將成為決定最終冠軍誰屬的關鍵。麥拿侖、Red Bull與法拉利三強鼎立，變數重重，而最終誰能笑到最後，或許要等到阿布達比才有分曉。