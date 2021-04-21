F1 Imola 站：紅牛贏甚麼？

Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

今季第二場 Imola 站，Red Bull Racing 車手韋斯塔本（Max Verstappen）開齋，贏得職業生涯第十一個分站冠軍。贏的近因有四個：一是神起步，Red Bull 與韋少改善了去年水地起步麻麻的情況。雖然咸美頓起步瞬間與二牛相若，惟關鍵的頭四秒內，韋少所建立的距離遠多於起步後有少許 wheelspin、還需轉線擋佩雷斯（Sergio Perez）的咸爺。二是首圈已進佔頭位。

Checo Perez bez punktów na Imoli © Getty Images/Red Bull Content Pool

三是韋少與車隊的神算，算準了水胎轉乾胎的 crossover point。當時車隊工程師曾不下一次徵詢韋少意見，是否適合進站換上乾胎，他先表示未是時候。後來，韋少在大直路問車隊「用乾胎的車手怎樣」，其比賽工程師 Gianpiero Lambiase

即時確定「不比水胎快」。半圈後，Gianpiero 於 T7 Tosa 彎再問他「對場地情況有何想法（thoughts on conditions？）」，韋少說「如果乾胎不比水胎快，那你想我怎辦」，出 T9 Piratella 後他再說「目前已經很乾，one line」。韋少入 T17 Rivazza 1 前，Gianpiero 無線電決定 BOX，進站時 Gianpiero 指示「Strat 12」。結果韋少比咸爺早進站，早換胎早享受。

Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

後來，當咸爺換胎出站時已落後韋少約四秒半。若果扣除咸爺換胎時比韋少多花的那兩秒（共四秒），也就是換胎後的韋少，仍能保持換胎前領先咸爺約兩秒。因此，神算。四是偶然性。紅旗後在安全車領航下準備重新開賽時，韋少在 T17 Rivazza 1 幾乎「馬士邊」spin，不過他不但沒「士邊」、而且緊隨的陸克萊也決定不超越他，令他不用面對可能極度尷尬的情況。兩大偶然性的出現，令韋少免於失去頭位、甚至冠軍的麻煩。總結，神起步、神算子與神照顧，阿門。