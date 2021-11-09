F1 Mexico City 站：多謝角田？

Max On Second Row In Mexico City © Getty Images

韋少今場 3 條 9，贏得今年第 9 個分站、職業生涯第 19 個冠軍，總分同時拉開領先至 19 分。美中不足的是，紅牛在墨西哥的如意算盤本來是贏冠亞軍，現在只獲冠季軍。惟 Checo（Sergio Perez）已寫下歷史一頁，成立 F1 首位主場開香檳的墨西哥人。

Checo In Mexico City © Red Bull Content Pool

何以平治排位得利、殺敗紅牛排頭行？何以紅牛排位失利、比賽卻正常發揮？

正如直播所言，平治排位得利，原因在於胎溫。排位時的場地溫度高達攝氏 45 度，比自由壹、貳及弎的都要高。平治領隊 Toto 說，排位時他們改變 outlap 的準備程序，最後令輪胎處於工作溫度範圍。因此，平治於 Q1、Q2 及 Q3 都最快。紅牛 Helmut Marko 則透露，Q3 造快圈時，RB16B 煞車入 T1 時頭胎太凍，S3 第 3 路段則尾胎太熱（overheat）。韋少後來補充，這是「下壓力較低」所帶來的問題，導致 RB16B 於排位 （輕油及較快）時，未能製造輪胎需要的足夠抓地力。

下壓力較低？是的。即使墨西哥這賽道需要使用（或使用接近）摩納哥 spec 的最高 downforce setup，但由於高海拔 2,250 米的空氣比海平面的稀薄約 22%，所以 downforce output 總值實際上比講究最低 downforce setup（即最低 drag setup） 的意大利 Monza 仍要低。所以，就是「下壓力較低」。

Down To Turn 1 At Mexico City © Getty Images

到比賽（重油及較慢）時，即使場地溫度相約、紅牛輪胎不在工作範圍這問題已不復見，平治輕油時的優勢亦告消失。此消彼長。如是者，韋少領先咸爺 16.555 秒衝線，平均每圈快 0.233秒。在最高 downforce setup 之下，即使平治星期五後已「完善 setup」並增加下壓力，紅牛於比賽時仍有絕對優勢。不過，下場巴西則未必有了。

總括來說，如果要雞蛋裏挑骨頭的話，紅牛因 Checo 週五自由壹自炒撞爛尾翼失先機，終導致未能包辦一二是美中不足。惟「舊部」四萬（Daniel Ricciardo）隔空「助攻」撞走保子（Valtteri Bottas），間接讓紅牛於車隊龍虎榜追至只落後 1 分，這就是 —— 不完美可改善。

最後，角田表示明白何謂「躺平也中槍」。囉。