F1 Monaco 站：荷蘭人荷蘭開心

Max Verstappen 在摩納哥站 © Getty Images / Red Bull Content Pool

FOX 粵語直播尾段，我曾提及這是今季以來 F1 車手及車隊龍虎榜榜首第一次執位。經過五場之後，韋少（Max Verstappen）及紅牛首次領先總成績。其實，二〇二一年摩納哥站的真正意義在於：這是三年以來，平治首次在 F1 車隊龍虎榜落後。這也是自二〇一八年起，平治車手首次未能領先車手積分榜。三年前，與平治爭一季長短的是法拉利及四屆（Sebastian Vettel）。Wow，改朝換代的先兆？我們可以有這個猜想，但我也有幾個問號。

第一個問號：假如陸仔（Charles Leclerc）沒因出場圈時在 radio 悲鳴「no… no… no… no…the gearbox guys …」、後則與車隊統一口徑、聲稱左邊 driveshaft 有問題而未能出賽，那韋少還能贏冠軍嗎？在此情況下，韋少幾乎必需要跑得比陸仔耐、比陸仔遲換胎、並完成 overcut「隔空扒頭」才能贏，這個不容易。

Max In Monaco © Getty Images

第二個問號：在週日比賽從攝氏四十四降至約三十五度那不算低的場地溫度來看，韋少 RB16B 尾胎本來的損耗問題得以從高溫週四的「very weak」中改善過來，Checo 比賽時的「超級 overcut」可證一二。惟必須留意：Checo 週四重油長途胎耗已 「feeling good」，跟「very weak」的韋少不同。因此，假如韋少有陸仔在前，其胎耗將是個頗大問號，特別是當場地較熱時的 first stint。同時，這正正就是保子（Valtteri Bottas）所遇到的問題，而韋少與保子在週四較長途的損耗表現，其實不相伯仲，這就帶來第三個問號。

第三個問號：假如陸仔在、保子亦沒被入烏龍波的話，那韋少還能贏冠軍嗎？Checo 還能取得第四嗎？Checo 估計最多第六，韋少呢？觀乎兩架平治都採取於摩納哥較不利的 undercut，我相信胎耗不利平治，保子終不是因素，因此韋少跌落第三的機會不大。不過，由於屆時他的 first stint 一停前將面對前無去路、後有追兵的情況，這將導致韋少一停前未必能如現在般領先保子五秒之多，這或多或少進一步影響韋少胎耗。然後，就回到第一二個問號。

Max In Monaco © Vladimir Rys

第四個問號：假如陸仔週六沒炒車，韋少可能排頭位嗎？有可能，因為韋少 Q3 次輪於 S1 最快，快陸仔〇點二秒（惟其次輪 S1 優勢實跟首輪 S1 的一樣），陸仔 Q3 首輪贏在 S2/3。假如陸仔 Q3 次輪沒炒車，韋少可能更快，但陸仔也可能更快，陸仔就是在嘗試更快時於 S2 尾段撞欄炒車。

寫了這麼多，那荷蘭人還該荷蘭開心嗎？當然！在這麼多問號之下，荷蘭人還能在咸爺傷口灑鹽、取得位置上的最多分數，紅牛兩車還能奪得冠殿軍；在看來沒壓倒性優勢的日子贏車、在「陰天」盡力承載贏世界冠軍這重大意念，出擊、戰鬥先下一城，這就是爭贏世界冠軍の開始。好日子贏波，係人都得；普通日子贏波，唔多人得；壞日子贏波，好少人得。重要嘅戰鬥，未必係摩納哥。