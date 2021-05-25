F1 Monaco 站：荷蘭人荷蘭開心
贏，就是贏。人生得意須盡歡，先開心後 debrief，把能學的都學會。然後，武俠小說的張三豐教到，把學會的通通忘掉。要贏世界冠軍的話，就先要學會忘掉。來忘掉過去的贏、忘掉過去的輸，才能把過去學會的好好用出來。既然要贏世界冠軍的那個時間點在未來，那自得用上未來的方法去贏。
FOX 粵語直播尾段，我曾提及這是今季以來 F1 車手及車隊龍虎榜榜首第一次執位。經過五場之後，韋少（Max Verstappen）及紅牛首次領先總成績。其實，二〇二一年摩納哥站的真正意義在於：這是三年以來，平治首次在 F1 車隊龍虎榜落後。這也是自二〇一八年起，平治車手首次未能領先車手積分榜。三年前，與平治爭一季長短的是法拉利及四屆（Sebastian Vettel）。Wow，改朝換代的先兆？我們可以有這個猜想，但我也有幾個問號。
第一個問號：假如陸仔（Charles Leclerc）沒因出場圈時在 radio 悲鳴「no… no… no… no…the gearbox guys …」、後則與車隊統一口徑、聲稱左邊 driveshaft 有問題而未能出賽，那韋少還能贏冠軍嗎？在此情況下，韋少幾乎必需要跑得比陸仔耐、比陸仔遲換胎、並完成 overcut「隔空扒頭」才能贏，這個不容易。
第二個問號：在週日比賽從攝氏四十四降至約三十五度那不算低的場地溫度來看，韋少 RB16B 尾胎本來的損耗問題得以從高溫週四的「very weak」中改善過來，Checo 比賽時的「超級 overcut」可證一二。惟必須留意：Checo 週四重油長途胎耗已 「feeling good」，跟「very weak」的韋少不同。因此，假如韋少有陸仔在前，其胎耗將是個頗大問號，特別是當場地較熱時的 first stint。同時，這正正就是保子（Valtteri Bottas）所遇到的問題，而韋少與保子在週四較長途的損耗表現，其實不相伯仲，這就帶來第三個問號。
第三個問號：假如陸仔在、保子亦沒被入烏龍波的話，那韋少還能贏冠軍嗎？Checo 還能取得第四嗎？Checo 估計最多第六，韋少呢？觀乎兩架平治都採取於摩納哥較不利的 undercut，我相信胎耗不利平治，保子終不是因素，因此韋少跌落第三的機會不大。不過，由於屆時他的 first stint 一停前將面對前無去路、後有追兵的情況，這將導致韋少一停前未必能如現在般領先保子五秒之多，這或多或少進一步影響韋少胎耗。然後，就回到第一二個問號。
第四個問號：假如陸仔週六沒炒車，韋少可能排頭位嗎？有可能，因為韋少 Q3 次輪於 S1 最快，快陸仔〇點二秒（惟其次輪 S1 優勢實跟首輪 S1 的一樣），陸仔 Q3 首輪贏在 S2/3。假如陸仔 Q3 次輪沒炒車，韋少可能更快，但陸仔也可能更快，陸仔就是在嘗試更快時於 S2 尾段撞欄炒車。
寫了這麼多，那荷蘭人還該荷蘭開心嗎？當然！在這麼多問號之下，荷蘭人還能在咸爺傷口灑鹽、取得位置上的最多分數，紅牛兩車還能奪得冠殿軍；在看來沒壓倒性優勢的日子贏車、在「陰天」盡力承載贏世界冠軍這重大意念，出擊、戰鬥先下一城，這就是爭贏世界冠軍の開始。好日子贏波，係人都得；普通日子贏波，唔多人得；壞日子贏波，好少人得。重要嘅戰鬥，未必係摩納哥。