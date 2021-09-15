F1 一級方程式
F1 Monza 站：韋少三大敗因
就算無世紀炒車，相信韋少都會輸掉冠軍。對吧？
首先，講講《怒炒 2》，經過今年 F1 英國站後，what else do you expect？當日，40 年來賽過銀石「千百次」的前 F1 車手 Martin Brundle 說，直至你扭入超快 Copse 彎前，「you cannot see it until you turn in」。然而咸美頓（Lewis Hamilton）「攝」內檔進攻，就擺自己在那裡。「咸爺」被罰。
今次呢？韋斯塔本（Max Verstappen）學懂了？「攝」內檔進攻，就擺自己在那裡。「韋少」被罰。以其人之道，還治其人之身？兩人今場齊齊退賽，總冠軍形勢不變，韋少仍然領先，惟下場被罰退後 3 格起步。無情的拉勻兩回合《怒炒》與《怒炒 2》計，咸爺領先 25 分？
三大敗因
如果麥拿侖車手歷卡度（Daniel Ricciardo）要多謝自己起步好、一馬當先扒韋少頭入 T1 Rettifilo、終令自己贏得 3 年以來首個冠軍的話，那麼韋少就要首先怪罪自己起步已經比後面 3 架車差。時速 0 至 200 公里，韋少慢「四萬」 0.2 秒。
從前 4 位車手的起步 onboard 來看，麥拿侖兩車的起步同是最好，且起步前看來信心滿滿，因而並沒作任何臨時改動。韋少第一敗因：起步。
細緻點來看，其起步瞬間反應，不比前 5 名車手差。這幾乎排除因反應時間慢而輸的可能。不過，倒未能排除他可能如咸爺於短途賽起步般，用 clutch 不夠精準的可能。我相信他不會像咸爺「clutch 2mm too deep」般差，否則時速 0 至 200 公里隨時慢四萬 1 秒。
然而，韋少仍然明顯 wheelspin，起步瞬間輪胎聽來還發出嘈音呢。還有甚麼可能原因呢？儘管每部戰車需要不一，惟五盞紅燈一熄前，車手起步前的準備可以有 7 部曲之多。七環緊扣，缺一不可，較容易出錯的環節是胎溫。這可以是車手於暖胎圈的錯，也可以是工程師計算出現偏差、以至給出不夠對家精準的指示。
第二敗因：pitstop 失先機。第一個 stint 長期屈居第 2 的韋少，並沒有嘗試 undercut。至第 23 圈，麥拿侖率先出手反制，四萬 pitstop 只是 2.4 秒，共用 23.812 秒。出站後，四萬只落後韋少最多 22.3 秒，即少於一停換胎的所需時間。
第三，由韋少黃色胎「水尾」in-lap 比四萬 out-lap 慢、overcut 失敗，加上歷時猶如萬年（11.1秒）的驚嚇 pitstop 蓋棺 。完。