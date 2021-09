F1 Monza 站：韋少三大敗因

首先,講講《怒炒 2》,經過今年 F1 英國站後,what else do you expect?當日,40 年來賽過銀石「千百次」的前 F1 車手 Martin Brundle 說,直至你扭入超快 Copse 彎前,「you cannot see it until you turn in」。然而咸美頓(Lewis Hamilton)「攝」內檔進攻,就擺自己在那裡。「咸爺」被罰。