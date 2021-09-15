F1 Monza 站：韋少三大敗因

Tor Monza - miejsce rozgrywania Grand Prix Włoch © Red Bull Content Pool

首先，講講《怒炒 2》，經過今年 F1 英國站後，what else do you expect？當日，40 年來賽過銀石「千百次」的前 F1 車手 Martin Brundle 說，直至你扭入超快 Copse 彎前，「you cannot see it until you turn in」。然而咸美頓（Lewis Hamilton）「攝」內檔進攻，就擺自己在那裡。「咸爺」被罰。

今次呢？韋斯塔本（Max Verstappen）學懂了？「攝」內檔進攻，就擺自己在那裡。「韋少」被罰。以其人之道，還治其人之身？兩人今場齊齊退賽，總冠軍形勢不變，韋少仍然領先，惟下場被罰退後 3 格起步。無情的拉勻兩回合《怒炒》與《怒炒 2》計，咸爺領先 25 分？

Monza Grand Prix 2020 © Getty Images

三大敗因

如果麥拿侖車手歷卡度（Daniel Ricciardo）要多謝自己起步好、一馬當先扒韋少頭入 T1 Rettifilo、終令自己贏得 3 年以來首個冠軍的話，那麼韋少就要首先怪罪自己起步已經比後面 3 架車差。時速 0 至 200 公里，韋少慢「四萬」 0.2 秒。

從前 4 位車手的起步 onboard 來看，麥拿侖兩車的起步同是最好，且起步前看來信心滿滿，因而並沒作任何臨時改動。韋少第一敗因：起步。

細緻點來看，其起步瞬間反應，不比前 5 名車手差。這幾乎排除因反應時間慢而輸的可能。不過，倒未能排除他可能如咸爺於短途賽起步般，用 clutch 不夠精準的可能。我相信他不會像咸爺「clutch 2mm too deep」般差，否則時速 0 至 200 公里隨時慢四萬 1 秒。

然而，韋少仍然明顯 wheelspin，起步瞬間輪胎聽來還發出嘈音呢。還有甚麼可能原因呢？儘管每部戰車需要不一，惟五盞紅燈一熄前，車手起步前的準備可以有 7 部曲之多。七環緊扣，缺一不可，較容易出錯的環節是胎溫。這可以是車手於暖胎圈的錯，也可以是工程師計算出現偏差、以至給出不夠對家精準的指示。

An Eventful Weekend At Monza © Getty Images

第二敗因：pitstop 失先機。第一個 stint 長期屈居第 2 的韋少，並沒有嘗試 undercut。至第 23 圈，麥拿侖率先出手反制，四萬 pitstop 只是 2.4 秒，共用 23.812 秒。出站後，四萬只落後韋少最多 22.3 秒，即少於一停換胎的所需時間。

第三，由韋少黃色胎「水尾」in-lap 比四萬 out-lap 慢、overcut 失敗，加上歷時猶如萬年（11.1秒）的驚嚇 pitstop 蓋棺 。完。