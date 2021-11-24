F1 Qatar 站：一子錯？

Verstappen tijdens de eerste training in Qatar © Getty Images / Red Bull Content Pool

再前兩場，平治美國站 setup 不完美、墨西哥站頭排起步失利；韋少連勝。近兩場，紅牛巴西聖保羅站直路大敗、被逼犧牲下壓力減阻、務求盡量提升直路極速、於第 2 路段力追惜同時令輪胎過熱、胎耗過大，今場則 setup 失準兼韋少被罰格；咸爺連勝。

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On The Grid At Qatar © Vladimir Rys

今場自由貳及自由弎練習時，Checo（Sergio Perez）及韋少的尾 flap 於直路尾均曾好像拍翼般瘋狂震動。問題一直懸而未解。紅牛顧問 Helmut Marko 主動為車隊認錯：自由壹練習最快兼比平治快 0.4 秒，惟自由貳起僅用「第 2 大尾翼」、希望減阻、盡量提升直路極速，惜尾 flap 狂震令 T1 已慢 0.3 秒。排位前，紅牛被逼轉回「最大尾翼」，惟已令 setup 交諸失臂。完。

起步後出 T3，被罰後 5 格到第 7 的韋少已經追上第 4。第 5 圈，已回歸第 2，惟落後咸爺 4 秒。第 16 圈，韋少勉強守在第 2、落後咸爺 8.4 秒。現階段對平治與咸爺來說，幾乎已經沒有輸的風險。因為未排位、未起步已經「遍體鱗傷」的韋少，要贏的話，本來只有靠排在第 2 起步搞局。不過，這個 tactical option 於被罰後 5 格時已經付諸東流。

Under The Lights In Qatar © Getty Images

由於今場自己入兩球「烏龍波」，紅牛與韋少只能踢一場手「守勢波」。韋少亞軍，Checo 殿軍，已算是不幸中的大幸。你試想像：假如保子（Valtteri Bottas）沒爆胎的話…… well，you can’t win all。Take it。

最後兩場，要贏總冠軍的話，紅牛看來必須要在中東至少贏一場。下場沙特阿拉伯有全年第 2 長賽道，平均時速估計高達 252 公里，既跑街且路窄多彎、亦有長直路。不過，沙特又有猶如荷蘭場的 T13 鑊型彎。一般估計，賽道設計對平治稍微有利。 如果咸爺在巴西被「罰後共 25 格」還能贏冠軍、人定勝天的話，那麼要令咸爺「無 8 屆」的韋少就要在沙特「人定勝地」的心態。 待續。