F1 Sao Paulo 站：遊戲規則已經改變？

Buzz in Brazil For São Paulo Grand Prix © Getty Images

早於星期五自由壹練習，兩「大國」已率先展開激烈的政治角力。場內，紅牛發現平治戰車 W12 於最後 1/3 直路極速異常的高。自由壹後及排位前，紅牛 CTO Adrian Newey 與團隊場外發功，向 FIA 國際汽聯投訴平治尾翼疑似違規。這不經意埋下排位後、FIA 即時查封各隊共 14 隻尾翼的伏線；排位後驗車，FIA 意外地找到「咸爺」（Lewis Hamilton）戰車 DRS 違規 —— 打開時多於 85 毫米。值得留意的是，Red Bull 投訴 flexi rear wing 與咸爺因 DRS 違規被罰實屬兩件獨立事件。Oooops。

星期六短途賽（sprint）賽前場外，FIA 公佈咸爺被取消排位資格、並須尾位出戰 sprint。FIA 有關判詞間接透露，平治提出五大反駁包括靜態VS動態檢測、Technical Directive（TD）非賽例、測試部份合格證明沒違規意圖、parc ferme 驗車程序以及韋少「黃金右手」之潛在影響（最後韋少被罰 5 萬歐元）等，惟通通被 FIA 駁回。這或多或少令平治對紅牛含恨。

On The Charge At São Paulo Grand Prix © Vladimir Rys

場外，平治領隊 Toto Wolff 質疑 FIA 意圖、搬龍門及雙重標準之際，亦拋下一堆說辭例如「遊戲規則已經改變」「我哋識玩」「今日後更有趣，因為無嘢輸」等。先不論其有關 FIA 的質疑是否正確，惟 Toto 把看來偶然的突發事件順勢昇華至激將法，其效果則有目共睹。

星期六短途賽場內，咸爺表現神勇，第 20 位起步第 5 衝線，「保子」（Valtteri Bottas）次位起步贏第 1。賽後場外，Toto 於無線電罕有爆粗跟咸爺說：Fxxx them all！賽後場外，紅牛似乎繼續累積他們認為有用的證據，並有意無意地發表平治的極速優勢比較：咸爺極速比麥拿侖的「牛奶仔」（Lando Norris）快 27kph，亦比韋少快 22kph。

Max On Podium At São Paulo Grand Prix © Getty Images

星期日比賽（grand prix）場內，咸爺表現神級，罰後 5 格到第 10 起步、克服第 48 圈疑似被韋少「格出街」後終贏冠軍。場外？一、Toto 刻意望著鏡頭說「Fxxx yes」。二、FIA 被提醒或主動調查咸爺慶祝時除下安全帶違規，最後咸爺同樣被罰款。三、紅牛透露咸爺扒韋少頭時，直路快約 30kph（有說平均 15kph）。四、FIA 賽後兩日始發佈韋少第 48 圈的向前 onboard 後數小時，平治立即正式向 FIA 提出重新檢視「韋少格人出街不被罰事件」，這基本上跟英國站後 Red Bull 要求 FIA review 罰咸爺 10 秒如出一轍。Wow。

總結：我認為遊戲規則沒改變，只是極端白熱化。這是當兩項總冠軍形勢同時告急，兩個對家一齊急跳牆而已。然而，潘朵拉盒子已經打開。我只希望總冠軍最後是在場內格鬥定奪，而不是於場外訴訟定論。至於 Toto 與 Christian 這對冤家，則不可能再互寄聖誕卡吧？正如咸美頓與羅斯保（Nico Rosberg）？