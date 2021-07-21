F1 Silverstone 站：下次精采了

Max Verstappen 在Silverstone賽道衝刺。 © Getty Images/Red Bull Content Pool

630 是今年 F1 體育賽例 「氣動力測試讓賽制 Aerodynamics Testing Restriction」新部份半年結的日子。半年結後，平治始搬出上帝早已預備的新 aero ，並於前站奧地利測試、今站英國派上用場。

第 10 站英國起，咸爺（Lewis Hamilton）亦硬起來，雖然入 T4 The Loop 前讓一讓韋少，但到 T9 Copse 前推左走右、撬開半度門後擺在內檔，引君入甕。由於近兩場 FIA 有法必依、加強執法力度，令「Let Them Race」政策好像當年八萬五房屋政策般名存實亡，咸爺被判罰是合情合理、天經地義，而且不容討論。

事實上，韋少（Max Verstappen）於頭九站亦多番與咸爺格劍，惟咸爺不下一次退讓。那麼之前是因為韋少後台過硬，令咸爺沒敢於鬥爭？還是平治咸爺組合知道未有 upgrade、時辰未到，策略性選擇戰場，因而之前退場？我認為這個是上至領隊 Christian Horner、下至車手韋少必須要經歷的思考。

Max Verstappen 在Silverstone站 © Getty Images / Red Bull Content Pool

下次再遇同樣情況、對戰過招技術來說，咸爺還會嘗試推左走右入內檔嗎？韋少還會被 fake 而讓開內檔嗎？咸爺還會使出三十六計的第卅計反客為主 —— 偽合法防守嗎？韋少還會冒著在外檔被撞出去的險，以免今日割一城、明日割十城嗎？還是會忍一時之氣，為森林而放棄一棵樹呢？明顯地，要贏 F1 總冠軍，實際考慮的討論，已遠遠超越道德及技術層面的討論。古語有云：有錢唔係萬能，但無錢就萬萬不能。同理：要成為 F1 世界冠軍，唔快係萬萬不能，但淨係快亦唔係萬能。

韋少今次無錯，但無錯不代表下次不需要考慮修正做法。如果陸仔VS韋少或VS咸爺時會修正對戰技、如果羅素VS艾朗素或VS保達斯時也會修正對戰技，那麼韋少也不可能以同一招對付所有人。

歷史，幾乎肯定不會以同一模式重演。今場過後，二人於龍虎榜亦只是平分秋色。重點就在以後二人之間的每次格鬥時，韋少的進化速率。因為咸爺即使贏經驗、惟已處較高水平的他，其進化速率自然比後生的低。有趣。你 buy 經驗？還是你 buy 後起？留言討論吧。