F1 Sochi 站：謝蒼天？

Max Ready For Showdown At Sochi © Getty Images

由於英國站引擎報廢，因此 Red Bull 暑假前已經知道韋斯塔本（Max Verstappen）今季至少要用上第 4 副 PU。問題只是何時，而不是會否。俄羅斯站前，領先車手龍虎榜的「韋少」策略性決定今站換上全套「引擎」，因而在尾位起步。

賽前，本欄於網上頻道曾說這是個好策略，原因有四：一）韋少本來便因意大利的撞車而被罰後 3 格；二）索契賽道本來就是「平治天堂」，自 2014 年在此舉辦 F1 後年年全勝；三）索契賽道相對容易扒頭；四）天氣預報星期六早上將有雷暴，早已估計自由叁練習可能被取消，增加變數。

Max Going Full Send At Sochi Autodrom © Vladimir Rys

起步後，韋少飆上第 17 位，及後超越拉迪菲（Latifi）、馬士邊（Mazepin）、保達斯（Bottas）、加斯利（Gasly）、陸克萊（Leclerc）以及 華迪爾（Vettel）等。賽至第 27 圈（約半程），他較預期早地進站換上中性的黃色邊車胎。何以比預期早進站呢？這是因為他早前拼命地從後追趕，胎耗來得比預期嚴重。參考數據是同樣以白色邊車胎起步的隊友佩雷斯（Sergio Perez）—— 他跑到第 37 圈才進站。

不過，何以一停後的韋少卻慢下來，還要被艾朗素（Fernando Alonso）所超越？原因有三：一）用黃胎的韋少，其頭胎出現顆粒化（graining），因此他賽後甚至說「可能先黃後紅反而更好」；二）由於 first stint 短了，黃胎需要跑比預期長的距離，令韋少多了顧慮；三）今季中游與上游的實力較為接近，在韋少的黃胎胎耗已經比預期大的前題下，且需長期緊貼前車如艾朗素，這亦同時進一步加劇顆粒化的情況。

Max Focused At Sochi © Getty Images

最後 5 圈的一場雨，為「水怪們」包括韋少創造了機會。領隊 Christian Horner 稱讚韋少，說他正確地選擇進站換「半水胎（inters）」的時機。反觀，Lando/麥拿侖組合便輸了給Max/紅牛及Lewis/平治組合。無論成敗，我相信這都是對往後日子的寶貴一課，因此都需要謝蒼天。

最後，韋少從第 20 位殺回第 2，只輸掉 7 分給咸美頓，總成績變成僅落後兩分。輸少當贏。今季剩下最後 7 場比賽，看來將要鬥到最後一站、最後一圈、最後一彎才能分出勝負的機會越來越大。