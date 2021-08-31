F1 一級方程式
F1 Spa 站：最容易的冠軍？
荷蘭人韋斯塔本（Max Verstappen）於出生地比利時一站，因現場滂沱大雨導致「賽事」只在安全車帶領下、象徵式跑夠兩圈、滿足合乎賽例派出龍虎榜分數的基本條件後便吿完結，終穩袋職業生涯第 16 冠。
今年 12 場比賽，韋少贏一半，惟總成績仍落後咸美頓（Lewis Hamilton）3 分，續排第 2。這是最容易的冠軍嗎？你說呢？我就肯定這是 F1 有史以來有分的最短「比賽」—— 就兩個圈。
以務實主義來看，冠軍就是冠軍，今次 12.5 分就是 12.5 分。入波就是入波，贏波就是贏波；哪怕是烏龍波或者悶波，總之希臘就是 2004 歐洲國家盃最好波。完。
「不是哦，韋少說『not how you want to win』呢」？對。也許他不想這樣贏，但我肯定他不介意這樣贏。身體最誠實，直播時他的即時反應已說明一切，特別是經過兩場被炒的 DNF 後。你問咸爺估計也是如此。他當然希望多點競爭，令總冠軍「質量」更高。畢竟他是精英運動員，他們都擁抱競爭。但精英們沒說的是，他們不介意輕輕鬆鬆鄧梓峰地贏。精英也是人，這不過是人之常情。
因此，是最容易的冠軍嗎？我認為這是 irrelevant。百戰百勝，不如不戰而勝。人有時只見他人得到甚麼，卻不多見他人付出甚麼。羅素（George Russell）如此收割 F1 首個前三，容易嗎？咸爺躺平也第三，容易嗎？至少他們三人沒如佩雷斯（Sergio Perez）一樣賽前滑了出去，才能保住前三起步位置。至少韋少的戰車比咸爺的更快找到更適合現場水地的 setup，星期五、六長期於講究下壓力的 S2 跑最快，他才能快龍虎榜一哥咸爺 0.3 秒排頭位。至少羅素與 Williams 車隊於週六 Q3 神策略、連 Toto Wolff 都不得不讚「risky but clever」，他才能排位第 2、贏平治。要有果，先有因。沒有無緣無故的恨，也沒有手到拿來的冠軍。