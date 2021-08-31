F1 Spa 站：最容易的冠軍？

今年 12 場比賽，韋少贏一半，惟總成績仍落後咸美頓（Lewis Hamilton）3 分，續排第 2。這是最容易的冠軍嗎？你說呢？我就肯定這是 F1 有史以來有分的最短「比賽」—— 就兩個圈。

今年 12 場比賽，韋少贏一半，惟總成績仍落後咸美頓（Lewis Hamilton）3 分，續排第 2。這是最容易的冠軍嗎？你說呢？我就肯定這是 F1 有史以來有分的最短「比賽」—— 就兩個圈。

今年 12 場比賽，韋少贏一半，惟總成績仍落後咸美頓（Lewis Hamilton）3 分，續排第 2。這是最容易的冠軍嗎？你說呢？我就肯定這是 F1 有史以來有分的最短「比賽」—— 就兩個圈。

「不是哦，韋少說『not how you want to win』呢」？對。也許他不想這樣贏，但我肯定他不介意這樣贏。身體最誠實，直播時他的即時反應已說明一切，特別是經過兩場被炒的 DNF 後。你問咸爺估計也是如此。他當然希望多點競爭，令總冠軍「質量」更高。畢竟他是精英運動員，他們都擁抱競爭。但精英們沒說的是，他們不介意輕輕鬆鬆鄧梓峰地贏。精英也是人，這不過是人之常情。

「不是哦，韋少說『not how you want to win』呢」？對。也許他不想這樣贏，但我肯定他不介意這樣贏。身體最誠實，直播時他的即時反應已說明一切，特別是經過兩場被炒的 DNF 後。你問咸爺估計也是如此。他當然希望多點競爭，令總冠軍「質量」更高。畢竟他是精英運動員，他們都擁抱競爭。但精英們沒說的是，他們不介意輕輕鬆鬆鄧梓峰地贏。精英也是人，這不過是人之常情。

「不是哦，韋少說『not how you want to win』呢」？對。也許他不想這樣贏，但我肯定他不介意這樣贏。身體最誠實，直播時他的即時反應已說明一切，特別是經過兩場被炒的 DNF 後。你問咸爺估計也是如此。他當然希望多點競爭，令總冠軍「質量」更高。畢竟他是精英運動員，他們都擁抱競爭。但精英們沒說的是，他們不介意輕輕鬆鬆鄧梓峰地贏。精英也是人，這不過是人之常情。