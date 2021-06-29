F1 Styria 站：Red Bull 四連勝背後隱憂？

"Simply Lovely" In Styria © Getty Images

你懂的。火車一旦開出，就一定會到站。

還是不會呢？本欄早於季前網上節目指出，今年《F1 體育賽例》有所謂「氣動力研發讓賽制」。簡單說，就是排得越前的車隊，所獲得的研發 % 越低。不過，F1 喜歡複雜說。因此，他們從每年 1 月 1 號起，把一年分為 6 個 Aerodynamic Testing Period（ATP）。簡稱，period。

研發 Period 4 本週開始

以 2021 年上半年為例，Period 1 為期 9 週到 3 月首週，Period 2 及 3 則長 8 週、分別到 5 月頭及 6 月底。目前，我們正處於剛從 Styria 站後週一起、為期 10 週的 Period 4（至 9 月頭），Period 5 長 8 週到 10 月底，Period 6 就是餘下週數至 12 月 31 日。

為何要分 6 個 period 呢？ 因為每個 period 都有對一）風洞研發及二）CFD 研發的限量，這個限量就是管制車隊 budget 的操作空間之一。以去年為例，車隊每個 period 最多只能於風洞造 320 個 run、只有 80 小時的 wind on time 及 400 小時的 occupancy。例如：每更 8 小時工作的話就是 50 更。CFD 亦有其相關限量。硬 cap，就是去年或以前的玩法。已經頗複雜吧？未算。今年更上層樓。

今年基數不變，不過加入研發讓賽制—— 排得越前的車隊，所獲得的研發 % 越低。例如：今年上半年每個 period，衛冕冠軍平治只獲最少的 90% 風洞及 CFD 研發量，上屆亞軍紅牛則獲 92.5%。如此類推，上屆包尾的 Williams 則獲得最多的 112.5%。換句話說，不再絕對硬 cap，然而浮動 cap。經過上半年首三個 period 後、單計風洞的話，紅牛比平治多做共 24 個 run、30 小時的 occupancy 及 6 小時的 wind on time（假設他們用盡，其實用盡的可能遠比沒用盡高）。有趣。不過更複雜的是，週三 6 月 30 日將進行半年結。

Bulls Off To A Strong First Lap In Styria © Getty Images

氣動力研發量半年結

半年結其實是細心的，唯半年結日跟 period 3 最後一日不同，則有點自找麻煩？ Anyway，第 9 版賽例 Appendix 8 第 6b 及 6c 列明：假如 6 月 30 日車隊排名跟去年底不同、導致其應得之研發 % 有所改變的話，FIA 國際汽聯將於該 period 按比例加減，並會要求車隊於下個 period 開始，調整其研發量以合乎研發 % 規定 。

因此，現在第一的 Red Bull，period 5 及 6 將反過來比平治少共 16 個 run 等。至於只過了半週、7 月 1 號起還有約 9.5 週的 period 4，紅牛亦將按比例被減少研發量。一輪計算後，平治今年的全年總研發量最終與紅牛不相伯仲，就只蝕了 Styria 站後 Period 4 這三日 pro-rata 的研發量。我認為，這不是巧合。因為平治不想全年六個 period 的總研發量共少紅牛 48 個 run、60 小時的 occupancy 及 12 小時的 wind on time 這麼多。

結論

Red Bull 領隊 Christian Horner 曾說，RB16B 有約 6 成跟 RB16 一樣。去年全季，RB16 得分比 W11 少 254 分。現在 1/3 季，RB16B 得分比 W12 多 40 分。一架六成不變的車，如何反超車另一架春測前都不可能原地踏步的車呢？最可能解釋就是，紅牛比平治把更多研發量花在今年戰車。今場賽後，平治領隊 Toto Wolff 說，他們早「已停止研發今年（戰車），因為往後幾年實在很重要」。雖然此話帶點酸（嗅嗅），但不代表假。

Red Bull 領隊 Christian Horner © Getty Images / Red Bull Content Pool

大人物說話，信三分是常識。現在問題有三：

看目前成績判斷，相信平治已停研發今年是九成真。問題是董事局上有政策，但下面的 7 屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）會堅決反對、嚴正交涉、並要求重啟研發嗎？咸爺不會想失落 8 屆，反正他還未續約。 Toto 說「放回一、兩週、甚至一個月到今年（戰車）無意義，因為研發 2022 戰車得著較大」。不過如果紅牛策略性慢慢贏、引平治出洞，那明天還有奪冠希望的 Toto，會打倒今天的 Toto 而反口嗎？ 還是平治絕到一個點？不介意「策略性退場」、年底只得第 2，以賺取於 2022 首半年比今屆冠軍多的研發量？以圖建立未來 4 年長期戰的策略優勢根基？2022-25 最吊詭的是，冠軍只得大幅度下降的 70% 氣動力研發量，亞軍則有比現在更多的 5% 優勢，即 75% 研發量。Hmmm。

您認為呢？這個時勢採取「策略性退場」，究竟是弱者？還是強者表現？我指平治。