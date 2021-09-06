F1 Zandvoort 站：多謝自己？還是多謝平治？

星期五自由貳練習咸爺架 W12 機油油路出現異常、最終只跑兩圈導致平治獲得比 Red Bull 缺乏較重油、較長途及較準確（咸爺）的「紅胎」數據，埋下中伏的先兆。

星期五自由貳練習咸爺架 W12 機油油路出現異常、最終只跑兩圈導致平治獲得比 Red Bull 缺乏較重油、較長途及較準確（咸爺）的「紅胎」數據，埋下中伏的先兆。

星期五自由貳練習咸爺架 W12 機油油路出現異常、最終只跑兩圈導致平治獲得比 Red Bull 缺乏較重油、較長途及較準確（咸爺）的「紅胎」數據，埋下中伏的先兆。