F1 一級方程式
F1 Zandvoort 站：多謝自己？還是多謝平治？
荷蘭站荷蘭人多實屬天經地義，惟荷蘭仔韋斯塔本（Max Verstappen）令現場的荷蘭國王與荷蘭興奮則不一定的。最後，韋少贏得今季 13 場以來第 7 個冠軍，在車手龍虎榜再次反先、領先 7 屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton） 3 分。
究竟韋少贏車要多謝自己？還是多謝平治呢？小朋友先選擇。多謝自己（包括車隊上下）是一定的：
- 星期五自由貳練習 —— 「紅胎」重油 13 圈平均每圈 75.293 秒、比平治紅胎重油 6 圈平均每圈 75.595 秒快，所以第一個 stint 韋少從不怕咸爺是有原因的。
- 星期六自由叁練習 —— 紅胎較輕油全場最快單圈 69.623 秒、T2/3 complex 早已找到私家路，均足令平治愁爆。這亦是即使韋少 Q3 最後排位第一路段 T3 出錯 double shift、第三路段 T14 機件故障 DRS 失靈導致共蝕 0.25 秒後，仍能擊敗咸爺排頭位的主因。
- 星期日比賽 —— 起步好、及後長期把咸爺格在至少 2 秒外、自己幾乎零犯錯、第 2 停換上新「白胎」令平治覺出奇都是致勝原因之三。
同時，又要多謝平治甚麼呢？
- 星期五自由貳練習咸爺架 W12 機油油路出現異常、最終只跑兩圈導致平治獲得比 Red Bull 缺乏較重油、較長途及較準確（咸爺）的「紅胎」數據，埋下中伏的先兆。
- 星期六自由叁練習 —— 平治努力追落後，並嘗試解開「荷蘭秘密」 T2/3 complex 的神秘面紗。平治有進展，但不足夠。例如以 To Whom It May Concern 聞名於世的保達斯（Valtteri Bottas）自由叁屈居第二、慢韋少半秒， BOT/Dom radio 透露：「T2 快過 Max 但 T3 鎖轆」。咸美頓呢？落後 0.8 秒僅得第三。HAM/Bono radio 回報：「最大損蝕是 T3 entry mid exit」、「第一路段 S1 輸 0.5」「S2 輸 0.15」「S3 輸 0.08」。意思全部 GG，儘管排位時 setup 再進化，但由於起點低，結果有進展但不夠。
- 星期日比賽 —— 咸爺第一停 3.6 秒、第二停後遇上荷蘭塞車，變相鼓勵 Red Bull 可以不假思索 react、緊隨其後進站、把自己的犯錯變錢被提款，完。
咸爺無錯，平治只輸一個字：慢。有時，人就是要接受當下的根本弱點。犯錯。認錯。改過。正如反過來在西班牙，咸爺寧願二停、不要 track position、墮後 22 秒，但最後仍能擊敗韋少。那場一停的韋少輸甚麼？他都是說：慢。
平治今場三慢：車慢、pitstop 慢、塞車慢。對平治來說，相信今場一或二停、二停用「舊黃」或「新白」有分別但分別不大；今場戰術只屬輔助，但不足力挽狂瀾。