F1 Zandvoort 站：多謝自己？還是多謝平治？

星期六自由叁練習 —— 平治努力追落後,並嘗試解開「荷蘭秘密」 T2/3 complex 的神秘面紗。平治有進展,但不足夠。例如以 To Whom It May Concern 聞名於世的保達斯(Valtteri Bottas)自由叁屈居第二、慢韋少半秒, BOT/Dom radio 透露:「T2 快過 Max 但 T3 鎖轆」。咸美頓呢?落後 0.8 秒僅得第三。HAM/Bono radio 回報:「最大損蝕是 T3 entry mid exit」、「第一路段 S1 輸 0.5」「S2 輸 0.15」「S3 輸 0.08」。意思全部 GG,儘管排位時 setup 再進化,但由於起點低,結果有進展但不夠。