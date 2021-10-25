越野單車愛好者注意！5部被「單車神人」Fabio Wibmer列入「最愛」的戰車

相信任何對越野單車感興趣的人對Fabio Wibme的非凡影片一點都不陌生，但究竟哪些單車才是他的最愛呢？

1. Canyon Spectral:ON – the powerhouse

Canyon Spectral:ON – „Macht das Leben leichter!“, so Fabio Wibmer © Norman Konrad

這是一架mullet bike（前輪胎29英寸，後輪胎27.5英寸），運行160毫米，採用碳纖維車架，重量不到22公斤。

Wibmer透露：「我騎了電動單車三、四年，簡單地說我可以用它爬兩次山，否則我只可以做一次。”

2. Canyon Spectral – the all-rounder

Eines für alles: Das Canyon Spectral © Norman Konrad

Canyon Spectral的配備類似於上面的E版本，重量很輕，只有約13公斤。

「如果我只能使用一架單車，那就是它」Wibmer說。「它適合城市、適合小徑，同時做到大跳躍。」

3. Canyon Sender CFR – the race machine

Fabios Rennmaschine: Canyon Sender CFR © Norman Konrad

Canyon Sender CFR 具有雙橋前叉，可以確保高避震運行（200 毫米！）及極高穩定性。

Wibmer說：「如果你想快速落山，這架車可以大派用場，無論是從山上，或從城市長樓梯衝下來。」

4. The trial bike

Canyon Trialbike, ein Prototyp noch ohne Namen © Norman Konrad

這架依然是沒有名字的原型單車，車架為碳纖維所以重量不到10公斤，具備巨大煞車功能（Magura MT7 盤式煞掣）。

「我的最愛，它造就了我」Wibmer說。「它激發非凡創造力，將我的日常環境變成遊樂場。」

5. Canyon Torque – the freerider

Egal ob bergauf, bergab oder im Kreis – Das Canyon Torque macht alles mit. © Norman Konrad

Canyon Torque的避震運行為180毫米，最近作為第一款Fabio Wibmer仿製單車上市，它的組件跟Wibmer完全相同。

Wibmer表示：「比賽戰車跟全能車手的完美結合」。「 上坡和下坡都很棒，非常適合在單車公園裡享受更多樂趣，為我帶來無限新鮮感。」