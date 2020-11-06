到底懸崖跳水為何令大家如此著迷？

站在懸崖高處，在沒有任何保護設備下，只靠百分百專注力、技巧及身體控制令你在不足三秒的時間內，以超過85kph速度，做出令人眼前一亮的花式，這是懸崖跳水的最基本。過去12年，世界所有最出色的懸崖跳水運動員都在用這個技術高超，但同時最基本的公式來令全球粉絲神魂癲倒。

愛好者們透過充滿熱情的眼神，讓我們感受懸崖跳水的魅力，而Red Bull懸崖跳水全球系列賽更給予世界成千上萬名粉絲一個機會，親眼見證從主流運動難以得到的震撼場面，當中的興奮令人難以想象。比較起來，任何人都可以購買一張門票全年觀看他們當地的足球比賽、觀看籃球比賽，或是享受曲棍球，但你何時能夠有機會，站在可能只相隔幾米的距離，看著跳水運動員從比奧林匹克標準高度高出近三倍的高處一躍以下，最後在幾乎沒有水花下入水。

「有些人不明白我們為何要走上27米高處一躍以下，再回去重覆同一動作。」 Gary Hunt

Fans watch in awe as Orlando Duque leaps from above them in Copenhagen © Dean Treml/Red Bull Content Pool

對於那些未能到現場親身感受的人來說，在電視欣賞同樣興奮無比。這項運動的多樣性及靈活性代表著這個星期你會從沙發被運送到去東南亞一個充滿異國風情的地方，下一次就會到達歐洲熱鬧的海灘或港口。是出走，同樣是令人嘩然的經驗，甚至是一個大部分人不敢嘗試的夢想。

走到懸崖跳水運動員面前，到底是甚麼令他們如此著迷懸崖跳水，驅使他們投入這項極端又充滿挑戰的運動？

「有些人不明白我們為何要走上27米高處一躍以下，再回去重覆同一動作。」Red Bull懸崖跳水全球系列賽8連冠得主Gary Hunt分享。「它很有趣，很極端。」

Gary Hunt doing what he loves to do © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在形容對懸崖跳水的熱情，懸崖跳水運動員總喜歡用「有趣」或其他同義詞來表現。跳台是他們的「遊樂場」，腎上腺素是他們的藥物，而這份樂趣看似是來自「恐懼」。沒有恐懼，沒有腎上腺素，沒有心跳加速，沒有激動，恐懼受到控制，但其實恐懼還在。

「最好的懸崖跳水運動員懂用利用恐懼作為自己的優勢，並將恐懼化成武器，令你時刻保持覺醒。」 Gary Hunt