FIA《EA SPORTS WRC》下月推出　延續《DiRT》Rally 32人大戰

《EA SPORTS WRC》這名字好像有點陌生，但如果說到《DiRT(大地長征)》還有製作團隊Codemasters，Rally迷應該都打到個底。今次EA攞正牌推出國際汽車聯盟世界拉力錦標賽(World Rally Championship)官方遊戲《EA SPORTS WRC》，就是由超過25年製作越野遊戲經驗的Codemasters團隊開發，11月3日有得玩。橫掂買咗個軚盤car seat喺度，梗係玩埋佢啦！

今次Codemasters會採用Unreal Engine配合動態操控系統(Dynamic Handling System)開發，看遊玩及開發影片都好逼真，操控感就要玩上手先知喇。不過今次會於PS5、Xbox Series X|S及PC的EA App、Epic Store、Steam平台推出，打正旗號新世代主機首款Rally遊戲，都應該吸引到車迷試試。

三菱、掃把佬、豐田、福特齊腳挑戰FIA WRC賽道

三菱、掃把佬、豐田、福特齊腳挑戰FIA WRC賽道 © EA

老車迷都愛經典車，今次多車款，更有經典Rally車款，即是大家最愛的三菱、掃把佬、豐田、福特等車廠都有合作。配合官方WRC團隊加持，遊戲會收錄10款WRC、WRC2、Junior WRC現役戰車，之後還有68款經典Rally賽車。

而Unreal Engine配合《DiRT》系列遊戲的物理效果，《EA SPORTS WRC》會有18個FIA世界拉力錦標賽官方指定地點以及超過600公里賽道，當中有柏油路、碎石與雪地賽段。

遊戲模式上，車迷都熱愛改車啦？Codemasters資深創意總監Ross Gowing亦有提到：「工作室的經驗加上WRC授權，讓我們持續想打造的拉力賽遊戲得以實現。遊戲提供額外『車輛打造』(Builder)與『精彩時刻』(Moments)，讓玩家能用更多方式和熱愛的運動項目互動。」

回味最新賽季及經典賽車精彩時刻

回味最新賽季及經典賽車精彩時刻 © EA

操控系統方面，有進化的動態操控系統(Dynamic Handling System)，物理部份應該都有保證，另外亦有車手給予意見，當中包括前國際汽車聯盟Junior WRC參賽車手與及2023國際汽車聯盟歐洲拉力錦標賽ERC3(European Rally Championship ERC3)冠軍，配合遊戲設計師Jon Armstrong，玩家可以完全體驗落場車手感受，選擇職業車手配置。新玩家亦可以自訂操控方式，讓自己更易上手，亦有賽道筆記，內含為初學車手設計的簡易指令及重要賽段資訊。

之前提到的「車輛打造」(Builder)，讓玩家可以選擇底盤、車身外殼，以至大小零件及內裝、外觀都可以自訂。

「精彩時刻」(Moments)則會每日更新，玩家可以回味2023年賽季以及歷史經典賽事的關鍵時刻。

32人跨平台對戰

32人跨平台對戰 © EA

遊戲可以32人跨平台多人遊戲，想約大班朋友玩的玩家最歡迎。而預購《EA SPORTS WRC》的玩家可以獲得10月31日開始的提前三天搶先體驗資格，及5份VIP拉力通行證(VIP Rally Pass)，每份收錄上市後推出的額外內容，亦會有外觀及服裝的外觀組合包。