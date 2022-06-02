FIFA、EA合作29年後分手 下年足球遊戲變化預測

就算是狂熱足球迷都要返工返學，未必能晚晚落街約朋友開波。相當年互聯網未普及，童年時我們在家打機，都係「打Winning」，即是Konami的《Winning Eleven》系列，未有連線的時代，都會約朋友回家「打Winning」。不過來到近年改朝換代，一邊不進則退，《Winning Eleven》系列更已經改名《eFootball》，「打Winning」成絕響。另一邊越玩越大，此消彼長，《FIFA》已經成為足球遊戲迷鬥波平台。

世界盃後正式分手

世界盃後正式分手 © EA

不過早前就發生大件事，因為電子遊戲發行商EA Sports宣佈會和FIFA結束29年合作關係，兩方面會在今年卡塔爾世界盃舉行後分手，最多亦只會合作至下年女子世界盃舉行後。即是今年秋季發售的《FIFA 23》會成為系列最後一集，雖然EA下年一定會繼續每年更新出足球遊戲，但已經不會叫《FIFA》，未知球迷或機迷需要幾多年時間才可以改到口：「喂，今晚打FIFA啦！」。

不過作為最後一擊，EA行政總裁Andrew Wilson亦表明不會「爛尾」收場，兩個單位都會繼續全力開發《FIFA 23》，亦承諾《FIFA 23》將會是《FIFA》系列內容最豐富的一集。

《FIFA》將改名為《EA Sports FC》

《FIFA》將改名為《EA Sports FC》 © EA

兩單位分手，各足球迷最擔心是球名實名及球會實名、球衣等問題，這個稍後再說，先說要改口不「打FIFA」變成打甚麼。EA下年推出的足球遊戲將會暫定改名為《EA Sports FC》，即是下年開始，要約朋友「今晚打EA Sports FC」啦，好長氣。

至於遊戲模式，幾可肯定的是因為失去FIFA授權，所以FIFA的賽事名稱將不會再出現在遊戲中，例如四年一度的世界盃，下年推出的新遊戲，應該不會有世界盃的遊戲模式。

至於FIFA，江湖傳聞指會另覓開發商合作，推出以《FIFA》為名的足球遊戲，不過以系統、模組來說，EA的遊戲相信已經發展得極成熟，要球迷們轉會，似乎有難度。

球迷最放心 球員、球會繼續實名

球迷最放心 球員、球會繼續實名 © EA

和FIFA分手，大家最擔心就是要像當年《Winning Eleven》般每個球會改名、砌會徽，再改球衣，才能體驗真實級的球賽。不過其實EA早有準備，之前已經和超過19000名球員、700間球會及100座球場簽約獲得授權，所以球星、球員都應該大多數可以實名登場。大球會如曼城、利物浦、巴塞隆拿、皇家馬德里等同樣會現身。聯賽包括英超、西甲、德甲等模式都會保留，遊戲中的Ultimate Team、Pro Clubs、Volta Football亦相信會繼續有得玩。

而且有失必有得，沒有了FIFA的制肘，EA可能可以更玩得盡，不過始終《FIFA 23》還未推出，下年的新作有甚麼新搞作仍屬未知之數，總之，失去的可能換來更強的創意，應該值得期待。