教你係屋企可以Keep住Fit！在家工作都可以醒神有能量！

第一招：腸胃郁動快消化

第二招：梳化踩單車

坐在沙發上但不要，把雙手放在身體兩邊後，上身可向後仰，靠在梳化背上作支撐。這時抬起伸直腳尖，再做踩無形單車的動作，增加下半身運動量。

坐在沙發上但不要，把雙手放在身體兩邊後，上身可向後仰，靠在梳化背上作支撐。這時抬起伸直腳尖，再做踩無形單車的動作，增加下半身運動量。

坐在沙發上但不要，把雙手放在身體兩邊後，上身可向後仰，靠在梳化背上作支撐。這時抬起伸直腳尖，再做踩無形單車的動作，增加下半身運動量。

第三招：韓女最愛棒球按摩

韓國網紅的招式，甚至K-POP女團f(x) Luna都有用，令不少韓妹都跟住學！方法好簡單， 隨身帶著一顆棒球（嫌太硬用網球也可），坐在椅子上時，臂部前後郁動，就可用棒球來回碌大腿與椅子間的位置，輕易已可按到穴位，刺激血液循環之餘，也有助消大腿水腫。

韓國網紅的招式，甚至K-POP女團f(x) Luna都有用，令不少韓妹都跟住學！方法好簡單， 隨身帶著一顆棒球（嫌太硬用網球也可），坐在椅子上時，臂部前後郁動，就可用棒球來回碌大腿與椅子間的位置，輕易已可按到穴位，刺激血液循環之餘，也有助消大腿水腫。

韓國網紅的招式，甚至K-POP女團f(x) Luna都有用，令不少韓妹都跟住學！方法好簡單， 隨身帶著一顆棒球（嫌太硬用網球也可），坐在椅子上時，臂部前後郁動，就可用棒球來回碌大腿與椅子間的位置，輕易已可按到穴位，刺激血液循環之餘，也有助消大腿水腫。

第四招：掃把好幫手