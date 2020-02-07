教你係屋企可以Keep住Fit！在家工作都可以醒神有能量！
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家中工作，加上放年假「攤」在屋企懶懶閒，脂肪輕易攬晒上身！ 以下簡單幾招家居輕巧招式，在家工作時順便做做消脂，係屋企都可以Keep 住 又Fit又醒神！
第一招：腸胃郁動快消化
企起身，雙腿分開至膊頭位置，雙手叉腰後先順時針做轉腰動作，再逆時針轉，留意做時不要要太快，以免扭到腰頸。這簡單動作已可令腸胃郁動，輔助消化。
第二招：梳化踩單車
坐在沙發上但不要，把雙手放在身體兩邊後，上身可向後仰，靠在梳化背上作支撐。這時抬起伸直腳尖，再做踩無形單車的動作，增加下半身運動量。
第三招：韓女最愛棒球按摩
韓國網紅的招式，甚至K-POP女團f(x) Luna都有用，令不少韓妹都跟住學！方法好簡單， 隨身帶著一顆棒球（嫌太硬用網球也可），坐在椅子上時，臂部前後郁動，就可用棒球來回碌大腿與椅子間的位置，輕易已可按到穴位，刺激血液循環之餘，也有助消大腿水腫。
第四招：掃把好幫手
運動不一定要買器材，簡單一枝掃把一樣得，好似掃把Sit up：坐瑜珈墊上，雙手拿著掃把棍，雙腳夾著掃把棍，腳板踏在掃把毛上的膠柄位，再做Sit up動作，以棍借力，把上半身和雙腿都同時拉動，全身上下都可郁動。有研究顯示，掃地半小時可燃燒約50-70大卡，努力清潔吧！
第五招：睇住電視瘦腿
台灣女星的招數，方法輕鬆簡單，就是坐在梳化上以大腿夾著本書，越緊越好，可收緊大腿肌肉，一次更可做到1-2小時！有韓國女士甚至有改良版，直情用繩綁著大腿坐40分鐘，可有助減少下半身肥胖。