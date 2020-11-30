全世界首款浮動背包　讓你如釋重負

我們發明了車輛、又成功將人類送上月球，還推出了Netflix影音平台。 這些皆是當今偉大的成就，但與人類最新的里程碑HoverGlide相比，這些壯舉的意義與平日的生活相較之下，並不是那麼貼切實用。

這項革命性的背包對任何探險者而言，都會是他們在聖誕列表中首選的項目，這個背包獨特的框架特性，是由一個專利懸架所構成，至少可減少負重者大約86％的衝擊力。

這項懸浮負載技術可確保使用者的身體在上下移動時，背包始終相對於地面保持恆定的高度，進而在行走或奔跑時產生超乎想像如釋重負的效果。

神奇的效果令人目瞪口呆，這也可能是遊戲規則的真正改變者，以保持無傷害的狀態。 背負太重時，背、脖子、膝蓋和腳踝都有可能受到傷害，無論是在日常上下班途中，亦或在叢林中遠足跋涉50公里的距離都是極大的挑戰。

為了反映週末探險家真正的需求，普通框架可以配備3個可分離的背包規格-28升通勤者，30升遠足者及30升戰術型的背包，而較大的“長途跋涉背包”選項則適合55升容量較多天數徒步的旅行者。

Τα σακίδια: Hiker, Tactical & Trekker © Lightning Packs

真的有用嗎？沒錯，的確如此。已經由美國陸軍和海軍陸戰隊的實地測試並獲得認可，而其發明者 Lawrence Rome博士係賓夕法尼亞大學的肌肉生理學專家和教授，他在認可發布之前，已對原型裝備做了8年的調整與測試。

Rome博士解釋道：當你走路或跑步時，每走一步身體都會上下移動。這意味著，每當腳踩到地面時，就必須減速並再加速背包中的負重。 在跑步過程中，身體承受的重量是背包的3倍。因此，如果背包重50磅，那負重就150磅。

Rome博士除了在賓夕法尼亞大學從事日常的工作外，在馬薩諸塞州伍茲霍爾的海洋生物實驗室（MBL）設有實驗室，從事魚類游泳，魚類發聲研究，以及這類活動肌肉功能所產生的動能。 正是經由這個實驗室，SLT的技術才首次成形。

Rome表示：「16年前，我與海軍研究辦公室一直皆有聯絡，因為他們想建造一種像魚一樣游動的潛水裝備。在2002年11月的某一天，他們談到，駐守阿富汗的特種作戰部隊皆背負大約80磅的重裝，還有額外20磅的電池。 他們問是否有辦法從行動中獲取能量並將其轉換為電能，這樣他們就不必攜帶那麼重的電池了。」

Rome即設計了SLT並解決了這個難題，它的背包事實上原是為了發電而設計的。 對於為這種特定用途而設計的背包，也許令人驚訝，但Rome另外發現這種懸吊式的技術非常適合日常使用。

Rome補充說明：「與普通背包相比，研究中的所有測試人員都喜歡與這款SLT背包一起散步和跑步。我們發現施加在受試者身上的加速力遠遠小於一般的背包。」

目前在Kickstarter網站上，HoverGlide已將其目標72,585歐元（約651,310港元）提高了一倍以上，如果你現在願意投資未來的一小部分，你可以預訂20英寸的框架型號，價格為338 歐元（約3,035港元）。 或以451歐元（約4,045港元）的價格購買長途跋涉 (Trekker)的大背包。

發現了嗎？ 他們幫你省了不少錢呢。