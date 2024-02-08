了解社交平台上最熱門運動之一：Freerunning

無論你是否聽過這個名字，你肯定曾經見過 Freerunning。你可能在的電影和電視動作場景中見過它。在社交媒體上，你很有可能看過像 Dominic Di Tommaso和 Pasha Petkuns這樣的人的片段，或者像 Red Bull Art of Motion 這樣的比賽讓人不斷瘋傳。你可能甚至在現實生活中見過 Freerunning，這要歸功於在世界各地活躍並且擴大速度很快的群體。

Freerunning是一種在城市中的新興運動，它的興起和發展與互聯網、智能設備和社交媒體息息相關，這也是你需要了解它的原因；因為它只會變得更加龐大。

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Freerunning是一種在城市中的新興運動 © Red Bull HK

01 究竟 Freerunning 是甚麼？

顧名思義就是在一個在城市、居民生活的世界中自由奔跑。

基本上，Freerunning 是以任何你想要的方式在城市環境中移動的藝術，僅受你的想像力和身體能力限制。跳躍、翻轉、旋轉、降落、跨越障礙，無論是什麼動作，只要是你能夠想到的方式來迅速而刺激地穿越城市世界，在 Freerunning中都是可行的、沒有限制，通過建築環境中以獨特而有創意的方式移動。

Freerunning 是以任何你想要的方式在城市環境中移動的藝術 © Red Bull HK

02 Freerunning 的歷史

今天我們所知的 Freerunning 源於軍事、運動訓練和障礙課程的發展，旨在推廣有效率和增強自信的運動，但真正開始興起的是在90年代末的巴黎郊區。在那裡，Yamakasi 團隊在當地的住宅區和購物區發明了 Parkour。

由於創始人大衛·貝爾（David Belle）的父親受軍事影響的訓練，以及武術的紀律和哲學的啟發，他們的團隊發展出了一種從城市環境結構中解脫出來，以他們想要的方式自由移動的運動。

從屋頂跳到另一個屋頂的大跳躍、多層樓的降落以及跳過深淵般的裂縫，這些今天我們都認識的元素是起源於法國首都郊區。Freerunning 第一個瘋傳的影片是用模糊的攝像機錄影的，內容是拍攝 David在一個被稱為「Manpower」的地點跳過一個巨大的屋頂裂縫，那段影片當時傳遍了整個法國和歐洲的電視台，激發了成千上萬的人開始訓練 Parkour。

土耳其 Freerunning/ Parkour運動員Hazal Nehir 在《Origins》中分享：「那時還沒流行「爆紅影片」，但這影片在法國的所有電視節目中都有它的身影，自此以後，運動員們一直在分享影片並繼續推動這項運動。」

Parkour 源於法國，但很快就傳遍世界各地。 © Red Bull HK

03 Parkour和 Freerunning是一樣的嗎？

Parkour是一切的起源，這個名字已經進入了主流詞彙，以至於任何類似的活動都被簡稱為 Parkour。但 Parkour和 Freerunning之間存在一些重要而微妙的差異。

正如你在《Origins》中所了解，前Yamakasi成員Sébastien Foucan創造了 Freerunning這個術語，並在他對 Parkour的理解中加入了創意的表達。因此，Parkour 更注重速度和效率：奔跑、跳躍和不斷的前進，而在 Freerunning中，任何動作都可以。無論是翻轉、旋轉、扭曲，還是你在查理·卓別林的無聲電影、遊戲機或借用B-Boy的舞步中看到的動作，只要你能做到，你就做到了。

Pasha Petkuns 正在呈現一個傳統 Freerunning 的動作 © Red Bull HK Red Bull在2021年中將場地從陸地擴展到帆船上 © Red Bull HK

在 Freerunning中，地點也更加自由。混凝土城市仍然佔最多，但越來越多的運動員走出這個環境，以全新的方式展示 Freerunning，並在完全意想不到的地方進行運動。無論是 Jason Paul重現經典的80年代視頻遊戲，Pasha Petkuns變成了人肉彈珠台，還是 Freerunning中最大的比賽——Red Bull Art of Motion，Red Bull在2021年中將場地從陸地擴展到帆船上。

Nehir表達得最好：「這裡沒有固定的規則，這就是 Freerunning的美妙之處。每個人都可以以不同的方式移動，展示他們獨特的風格。這就是這項運動的新鮮之處。」

所以，Freerunning是 Parkour的一個分支，並牢固植根於它的文化中。而且在某些時候，兩者之間的界線確實會有點模糊。但是，它們並不相同。

04 見證 Freerunning的演變過程

想一想你從10歲到20歲的發展有多少，以及有多快。這就是目前 Freerunning正在經歷的軌跡。這是一項年輕的運動，其演變是無人能想像的，在我們的智能手機和電腦屏幕上，以其他運動都未曾做到的方式呈現。

正如《Origins》所突顯的，Freerunning可能是與互聯網同步發展的第一項運動，正是與數碼爆炸直接相關，不僅推動了它在世界各地的發展，還促使了它在技術上以驚人的速度前進。英國 Parkour歷史學家Jimmy the Giant在影片中解釋：「它與互聯網文化緊密相關。即使在早期，Freerunning 社群一直存在於互聯網上。」

當攝錄機開始普及時，Parkour 亦同時受到大眾認識。在2005年，Youtube的興起令全世界都對 Freerunning有了形像化的理解。 如果要說有一刻是 Freerunning走向全球化，那就是那一刻。突然之間，不僅任何人都可以輕鬆在網上看到它，同時吸引了一班新的愛好者嘗試這運動，大量網上的影片推動了 Freerunning的水平和技巧。

隨著智能手機的迅速發展，4G的推出，以及另一個改變了社交媒體的平台誕生 — Instagram於2013年推出，對 Freerunning的朋友來說，向世界展示他們所做的事情變得容易。你只需要將電話或GoPro放入口袋中，然後就可以起行了。

這是一種能與社交媒體一起發展的運動 - 快速、刺激、看起來有點危險，但又讓人感同身受 ，因此不難理解為什麼 Freerunning人氣迅速爆發，像Di Tommaso這樣的運動員在Instagram上的帖子獲得了數十萬的點擊。Jason Paul的《Last Call For Mr Paul》影片是至今為止 Red Bull 點擊率最高的影片。觀看下面的影片，你就能理解其中的原因。

4分鐘 Last call for Mr Paul Pro freerunner Jason Paul is late for a flight and needs to use his athletic prowess to navigate the airport.

正如 Nehir在《Origins》中強烈強調：「如果沒有互聯網和社交媒體，這項運動不會能達到現在的位置。」

05 Freerunners Instagram Follow 推介

Jason Paul - 這位來自德國的 Freerunning傳奇人物，從多次贏得 Red Bull Art of Motion比賽到構思出一些這項運動中最有創意且最受矚目的影片，他的成就不可忽視。 Follow 他的 Instagram ！

Dominic Di Tommaso - 被認為是現今這項運動中最有進步的運動員之一，這位澳大利亞運動員在《Freerunning Around the World》系列中在標誌性城市的影片真的不可錯過。 Follow 他的 Instagram ！

Hazal Nehir - 她是在土耳其推廣 Freerunning的運動員，也是這項運動中最傑出的女性之一，她甚至因在荷理活電影《6 Underground》中的表現而被提名為Taurus世界特技獎。 Follow 她的 Instagram ！

Pavel 'Pasha' Petkuns - 如果你在 Freerunning中追求原創性和幽默感，一定要關注拉脫維亞的 'Pasha' Petkuns 。這位兩次在 Red Bull Art of Motion比賽獲得冠軍的運動員，確實是獨一無二的存在。 Follow 他的 Instagram ！

Krystian Kowalewski - 作為衛冕的 Red Bull Art of Motion比賽冠軍，他是最敬業和適應力最強的運動員之一，無論是在航行的船上還是在崎嶇的森林中，他都能如魚得水。 Follow 他的 Instagram ！

Noa Diorgina - 有史以來最年輕的 Red Bull Art of Motion比賽冠軍，Diorgina以出色的表現贏得了2021年冠軍，宣告她作為女性 Freerunning的未來代表，正走向世界舞台。 Follow 她的 Instagram ！