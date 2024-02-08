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Freerunning

了解社交平台上最熱門運動之一：Freerunning

在最新一集的Red Bull Origins中，一起了解甚麼是 Freerunning，看看這個運動在互聯網和社交平台是如何興起。
作者 Red Bull HK
7 min read發佈於

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Jason Paul

Legendary German freerunner Jason Paul Jason now spends his time travelling the world, turning cities into playgrounds.

GermanyGermany

Pavel Petkuns

Pavel ‘Pasha’ Petkuns is a Latvian freerunner and Red Bull Art of Motion champion who believes that the sky really is the limit.

LatviaLatvia

Dominic Di Tommaso

Dominic Di Tommaso is an Australian freerunning star who’s a member of Team Farang and a regular at Red Bull Art of Motion.

AustraliaAustralia

Hazal Nehir

Initially starting out as an aspiring B-Girl, Turkey's Hazal Nehir accidentally discovered freerunning and has never looked back.

TurkeyTurkey

Krystian Kowalewski

One of the world's very best freerunners, Poland's Krystian Kowalewski is a regular participant at Red Bull Art of Motion.

PolandPoland

Summary

  1. 1
    究竟 Freerunning 是甚麼？
  2. 2
    Freerunning 的歷史
  3. 3
    Parkour和 Freerunning是一樣的嗎？
  4. 4
    見證 Freerunning的演變過程
  5. 5
    Freerunners Instagram Follow 推…
無論你是否聽過這個名字，你肯定曾經見過 Freerunning。你可能在的電影和電視動作場景中見過它。在社交媒體上，你很有可能看過像 Dominic Di Tommaso和 Pasha Petkuns這樣的人的片段，或者像 Red Bull Art of Motion 這樣的比賽讓人不斷瘋傳。你可能甚至在現實生活中見過 Freerunning，這要歸功於在世界各地活躍並且擴大速度很快的群體。
Freerunning是一種在城市中的新興運動，它的興起和發展與互聯網、智能設備和社交媒體息息相關，這也是你需要了解它的原因；因為它只會變得更加龐大。
觀看Red Bull Origins的最新一集，然後繼續閱讀、了解Freerunning。
Hazal Nehir performs during The Grand Maze video production in Istanbul, Turkey on April 20, 2021.

Freerunning是一種在城市中的新興運動

© Red Bull HK

01

究竟 Freerunning 是甚麼？

顧名思義就是在一個在城市、居民生活的世界中自由奔跑。
基本上，Freerunning 是以任何你想要的方式在城市環境中移動的藝術，僅受你的想像力和身體能力限制。跳躍、翻轉、旋轉、降落、跨越障礙，無論是什麼動作，只要是你能夠想到的方式來迅速而刺激地穿越城市世界，在 Freerunning中都是可行的、沒有限制，通過建築環境中以獨特而有創意的方式移動。
Dominic Di Tommaso performs during the filming of City Of Gold in Johannesbug, South Africa, on July 4, 2021.

Freerunning 是以任何你想要的方式在城市環境中移動的藝術

© Red Bull HK

02

Freerunning 的歷史

今天我們所知的 Freerunning 源於軍事、運動訓練和障礙課程的發展，旨在推廣有效率和增強自信的運動，但真正開始興起的是在90年代末的巴黎郊區。在那裡，Yamakasi 團隊在當地的住宅區和購物區發明了 Parkour。
由於創始人大衛·貝爾（David Belle）的父親受軍事影響的訓練，以及武術的紀律和哲學的啟發，他們的團隊發展出了一種從城市環境結構中解脫出來，以他們想要的方式自由移動的運動。
從屋頂跳到另一個屋頂的大跳躍、多層樓的降落以及跳過深淵般的裂縫，這些今天我們都認識的元素是起源於法國首都郊區。Freerunning 第一個瘋傳的影片是用模糊的攝像機錄影的，內容是拍攝 David在一個被稱為「Manpower」的地點跳過一個巨大的屋頂裂縫，那段影片當時傳遍了整個法國和歐洲的電視台，激發了成千上萬的人開始訓練 Parkour。
土耳其 Freerunning/ Parkour運動員Hazal Nehir 在《Origins》中分享：「那時還沒流行「爆紅影片」，但這影片在法國的所有電視節目中都有它的身影，自此以後，運動員們一直在分享影片並繼續推動這項運動。」
Freerunner Jason Paul seen during Jason Paul's Wild Phone Chase in Hamburg, Germany on September 11-13, 2020.

Parkour 源於法國，但很快就傳遍世界各地。

© Red Bull HK

03

Parkour和 Freerunning是一樣的嗎？

Parkour是一切的起源，這個名字已經進入了主流詞彙，以至於任何類似的活動都被簡稱為 Parkour。但 Parkour和 Freerunning之間存在一些重要而微妙的差異。
正如你在《Origins》中所了解，前Yamakasi成員Sébastien Foucan創造了 Freerunning這個術語，並在他對 Parkour的理解中加入了創意的表達。因此，Parkour 更注重速度和效率：奔跑、跳躍和不斷的前進，而在 Freerunning中，任何動作都可以。無論是翻轉、旋轉、扭曲，還是你在查理·卓別林的無聲電影、遊戲機或借用B-Boy的舞步中看到的動作，只要你能做到，你就做到了。
Pasha Petkuns performs in Bogota, Colombia on August 29, 2017.

Pasha Petkuns 正在呈現一個傳統 Freerunning 的動作

© Red Bull HK

Noa Diorgina of The Netherlands competes during the Red Bull Art Of Motion in Athens, Greece on July 10, 2021.

Red Bull在2021年中將場地從陸地擴展到帆船上

© Red Bull HK

在 Freerunning中，地點也更加自由。混凝土城市仍然佔最多，但越來越多的運動員走出這個環境，以全新的方式展示 Freerunning，並在完全意想不到的地方進行運動。無論是 Jason Paul重現經典的80年代視頻遊戲，Pasha Petkuns變成了人肉彈珠台，還是 Freerunning中最大的比賽——Red Bull Art of Motion，Red Bull在2021年中將場地從陸地擴展到帆船上。
Nehir表達得最好：「這裡沒有固定的規則，這就是 Freerunning的美妙之處。每個人都可以以不同的方式移動，展示他們獨特的風格。這就是這項運動的新鮮之處。」
所以，Freerunning是 Parkour的一個分支，並牢固植根於它的文化中。而且在某些時候，兩者之間的界線確實會有點模糊。但是，它們並不相同。
這裡沒有固定的規則，這就是 Freerunning的美妙之處。每個人都可以以不同的方式移動，展示他們獨特的風格。
Hazal Nehir
04

見證 Freerunning的演變過程

想一想你從10歲到20歲的發展有多少，以及有多快。這就是目前 Freerunning正在經歷的軌跡。這是一項年輕的運動，其演變是無人能想像的，在我們的智能手機和電腦屏幕上，以其他運動都未曾做到的方式呈現。
正如《Origins》所突顯的，Freerunning可能是與互聯網同步發展的第一項運動，正是與數碼爆炸直接相關，不僅推動了它在世界各地的發展，還促使了它在技術上以驚人的速度前進。英國 Parkour歷史學家Jimmy the Giant在影片中解釋：「它與互聯網文化緊密相關。即使在早期，Freerunning 社群一直存在於互聯網上。」
當攝錄機開始普及時，Parkour 亦同時受到大眾認識。在2005年，Youtube的興起令全世界都對 Freerunning有了形像化的理解。 如果要說有一刻是 Freerunning走向全球化，那就是那一刻。突然之間，不僅任何人都可以輕鬆在網上看到它，同時吸引了一班新的愛好者嘗試這運動，大量網上的影片推動了 Freerunning的水平和技巧。
隨著智能手機的迅速發展，4G的推出，以及另一個改變了社交媒體的平台誕生 — Instagram於2013年推出，對 Freerunning的朋友來說，向世界展示他們所做的事情變得容易。你只需要將電話或GoPro放入口袋中，然後就可以起行了。
這是一種能與社交媒體一起發展的運動 - 快速、刺激、看起來有點危險，但又讓人感同身受 ，因此不難理解為什麼 Freerunning人氣迅速爆發，像Di Tommaso這樣的運動員在Instagram上的帖子獲得了數十萬的點擊。Jason Paul的《Last Call For Mr Paul》影片是至今為止 Red Bull 點擊率最高的影片。觀看下面的影片，你就能理解其中的原因。

4分鐘

Last call for Mr Paul

Pro freerunner Jason Paul is late for a flight and needs to use his athletic prowess to navigate the airport.

英语 +9

Jason Paul
正如 Nehir在《Origins》中強烈強調：「如果沒有互聯網和社交媒體，這項運動不會能達到現在的位置。」
05

Freerunners Instagram Follow 推介

Jason Paul - 這位來自德國的 Freerunning傳奇人物，從多次贏得 Red Bull Art of Motion比賽到構思出一些這項運動中最有創意且最受矚目的影片，他的成就不可忽視。Follow 他的 Instagram
Dominic Di Tommaso - 被認為是現今這項運動中最有進步的運動員之一，這位澳大利亞運動員在《Freerunning Around the World》系列中在標誌性城市的影片真的不可錯過。Follow 他的 Instagram
Hazal Nehir - 她是在土耳其推廣 Freerunning的運動員，也是這項運動中最傑出的女性之一，她甚至因在荷理活電影《6 Underground》中的表現而被提名為Taurus世界特技獎。Follow 她的 Instagram
Pavel 'Pasha' Petkuns - 如果你在 Freerunning中追求原創性和幽默感，一定要關注拉脫維亞的 'Pasha' Petkuns 。這位兩次在 Red Bull Art of Motion比賽獲得冠軍的運動員，確實是獨一無二的存在。Follow 他的 Instagram
Krystian Kowalewski - 作為衛冕的 Red Bull Art of Motion比賽冠軍，他是最敬業和適應力最強的運動員之一，無論是在航行的船上還是在崎嶇的森林中，他都能如魚得水。Follow 他的 Instagram
Noa Diorgina - 有史以來最年輕的 Red Bull Art of Motion比賽冠軍，Diorgina以出色的表現贏得了2021年冠軍，宣告她作為女性 Freerunning的未來代表，正走向世界舞台。Follow 她的 Instagram

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Jason Paul

Legendary German freerunner Jason Paul Jason now spends his time travelling the world, turning cities into playgrounds.

GermanyGermany

Pavel Petkuns

Pavel ‘Pasha’ Petkuns is a Latvian freerunner and Red Bull Art of Motion champion who believes that the sky really is the limit.

LatviaLatvia

Dominic Di Tommaso

Dominic Di Tommaso is an Australian freerunning star who’s a member of Team Farang and a regular at Red Bull Art of Motion.

AustraliaAustralia

Hazal Nehir

Initially starting out as an aspiring B-Girl, Turkey's Hazal Nehir accidentally discovered freerunning and has never looked back.

TurkeyTurkey

Krystian Kowalewski

One of the world's very best freerunners, Poland's Krystian Kowalewski is a regular participant at Red Bull Art of Motion.

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