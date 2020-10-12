2001年出生的Iga świątek在青少年時代已經嶄露頭角，曾奪2018年溫布頓青年組女單冠軍，近兩年進步神速，更在今屆法網大放異彩。這位以非種子身份出戰的明日之星，完美演譯超級「黑馬」角色，她在晉級路上勢如破竹，先後擊退去屆亞軍捷克的Markéta Vondroušová、中華台北名將謝淑薇、前四強份子加拿大的Eugenie Bouchard、兩屆大滿貫得主羅馬尼亞的Simona Halep、意大利的Martina Trevisan，以及阿根廷外圍賽球手Nadia Podoroska，強勢殺入決賽。

波蘭第一人 -Iga świątek © Red Bull HK

昨晚在冠軍戰硬撼應屆澳網冠軍、賽事4號種子Sofia Kenin，Iga świątek延續良好狀態和手感，主導全場賽事下以6-4、6-1高奏凱歌，憑7場不失一盤姿態封后，成為波蘭第一人。第7次征戰大滿貫便嬴得冠軍的Iga świątek賽後說：「我不知道發生甚麼事，我非常高興，實在太瘋狂了。兩年前我還在這裡參加青少年比賽，兩年後就拿到冠軍，這一切都發生的太快了！」Iga świątek下周的世界排名將飆升至生涯最高的第17位。

Iga świątek長期以來都是Rafael Nadal（拿度）的粉絲，並一直為偶像打氣 © Red Bull HK

以下是關於Iga świątek的十件事，讓大家進一步認識這位新科法網盟主的場內場外故事。

1）帶著心理學家去比賽

運動心理學家Daria Abramowicz是Iga świątek教練團隊中不可或缺的成員，並一直與教練Piotr Sierzputowski陪伴她南征北伐。事實上，Iga świątek年幼時經常在球場上非常糾結和情緒化，亦會因表現糟糕而情緒失控，因此心理學家的指引對她十分重要。Iga świątek坦言：「Daria對我有很大的幫助，在法網出戰Simona Halep之前，她令我保持正面態度應戰，多虧這樣，我能夠主動出擊。」Iga świątek贏出這場賽事後還透露，Daria Abramowicz曾送上一支小結他來幫助她控制情緒。

Iga świątek年幼時經常在球場上非常糾結和情緒化 © Red Bull HK

2）她是瘋狂「貓奴」

愛貓之人Iga świątek現時家中雖然只有一隻黑色小貓咪“Grappa”，但她希望將來可以飼養更多貓貓。那麼，“Grappa”這個名字又是從何而來呢？小妮子笑著說：「嗯……很容易猜出來吧！」到意大利渡假後可會來一次試酒會？

註：Grappa是意大利國家性代表的烈酒

3）如Agnieszka Radwańska一樣的開始

2020年Iga świątek超越Agnieszka Radwańska成為首位波蘭大滿貫單打冠軍 © Red Bull HK

兩位波蘭女將Agnieszka Radwańska和Iga świątek的職業生涯起步軌跡同出一轍：第7次在大滿貫亮相時首次打入半準決賽。Agnieszka Radwańska於2006年溫布頓首踏大滿貫舞台，直至2008年澳洲公開賽以18歲324天之齡初嘗8強滋味；Iga świątek則在2019年澳洲公開賽首戰大滿貫，同樣經過7次嘗試後，於2020年法國公開賽躋身半準決賽（2020年溫布頓取消），那天，她才19歲126天。最終Iga świątek更捧走冠軍獎盃，超越Agnieszka Radwańska成為首位波蘭大滿貫單打冠軍。

4）她是搖滾樂迷

Pearl Jam、Red Hot Chilli Peppers、Pink Floyd、Santana、Coldplay、AC / DC –這不是老派電台節目的熱門歌曲，而是Iga świątek的音樂播放清單！為甚麼對懷舊搖滾音樂如此著迷？她解釋說：「當我去參加比賽時，這就是我教練聆聽的音樂，它一直伴隨著我。我十分迷戀老式音樂，因為它蘊藏著更高的價值，令人精神振奮，絕不造作。」

5）爸爸是奧運選手

Iga świątek來自運動家庭，她的父親Tomasz曾是出色的賽艇運動員，代表波蘭參加1988年漢城（首爾）奧運會男子四人雙槳艇（第7名），以及世界錦標賽（第5名）。她的姊姊Aga亦曾參與網球運動，但最終選擇從事體育以外的職業。

6）曾効力Legia Warsaw俱樂部

如果您曾經在Legia Warsaw的足球比賽中見過Iga świątek，那不是巧合。她代表了該俱樂部打網球有好幾年時間，會在Legia Warsaw的球場上受訓，並擺出具有象徽性「L」的姿態拍照。

7）她是溫布頓冠軍

Iga świątek的青少年生涯相當成功，曾於2018年溫布頓青年組女單決賽以6-4、6-2擊敗瑞士的Leonie Küng奪魁，成為繼Aleksandra Olsza、Agnieszka Radwańska及Urszula Radwańska後，第4位在倫敦草地大滿貫場上贏得青年冠軍的波蘭球手。Iga świątek的雙打成績同樣驕人， 2017年她聯同Maja Chwalińska躋身澳洲公開賽青年組雙打決賽，2018年更夥拍美國選手Caty McNally在法國公開賽登上首個大滿貫青年組雙打冠軍寶座。

8）她愛《Mad Men》

Iga świątek被問及最喜歡的電視劇系列時會毫不猶豫地答《Mad Men》！她說：「該系列的背景是二十世紀六十年代，充滿復古味道，同時以一種引人入勝的方式描繪了美國廣告業的開端。對我來說，更重要是從中學到有趣的東西和意念。」

9）她是拿度粉絲

Iga świątek長期以來都是Rafael Nadal（拿度）的粉絲，並一直為偶像打氣。為甚麼？她解釋謂：「我很欣賞他的奮戰精神，他是運動員的模範。Rafa永遠都會戰鬥到最後一刻，他是網球戰士。此外，我很喜歡他的打球風格，其左手正手上旋球相當出色，這為他贏取了無數冠軍殊榮。其實，我也喜歡和尊重Roger Federer（費達拿），無何否認他是網壇運動的傳奇人物，然而在風格和個性方面，我更傾向於拿度，因為我愛他的能量幹勁。對不起！」

10）她喜歡歷史書籍