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Surfing

跟住Gabriel Villarán走入秘魯 揭開家鄉的神秘面紗

秘魯指標人物Gabriel Villarán用他的的汽車載滿鄉村好友，在車尾擺上一架水上電單車，然後出發探索他前所未見的秘魯。
作者 Red Bull HK
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2021年，秘魯衝浪者Gabriel Villarán為自己定下目標，就是在家鄉旅行尋找新浪潮。Gabriel這輩子都隨心所欲地環遊世界，但今年他決定不屈服於大變化令常規節目被逼中斷的障礙，反而把握機會在自己熟悉的環境中真正地進行探索。
Gabriel Villaran and friends hit the road in Peru.
Load up an SUV and a PWC and you too could go Searching Peru
© rmc_ph
Gabriel Villaran rides the tube while surfing at home in Peru.
Gabriel Villarán finds what he came for in Searching Peru
© rmc_ph
Gabriel Villaran rides a jetski in Peru.
Gabriel Villarán takes to the high seas in Searching Peru
© rmc_ph
An empty wave as seen in Searching Peru.
The beauty of Gabriel Villarán's country is in evidence in Searching Peru
© rmc_ph
在贊助商的支持及祝福下，這位來自秘魯首都利馬的36歲衝浪者打開地圖、檢查天氣報告、整理汽車及將水上電單車掛在牽引杆，然後帶著一班好朋友：包括 Cristobal De Col、Luiz Gómez De La Torre、Carlos Mario Zapata及Toto De Romãna，一齊去實現衝浪者們追求的夢想：狂浪和冒險。
Gabriel Villaran screams for joy on the beach in Peru.
Gabriel Villarán soaks up the sweet smell of success while Searching Peru
© rmc_ph
Gabriel Villaran rides the tube at home in Peru.
Gabriel Villarán and a moment of glory on the road
© rmc_ph
Gabriel Villarán on the North Shore of Oahu, doing a backside jam.
Gabriel Villarán jams
© Brian Bielmann Photography
Gabriel Villarán chased by a wave
Gabriel Villarán chased by a wave
© Trevor Moran / Red Bull Content Pool
只說團隊分數實在太輕描淡寫，但亦不要盲目相信我們的說話，觀賞上面的影片親自感受一系列顫抖的滑浪板及迷人景點，另外你也會看到馬丘比丘有趣至極的一面。我們喜歡Gabriel Villarán，我們認為一旦你進來並跟住Gabriel Villarán參觀他在這個地球上最愛的地方，你也會有相同感受。享受！
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