Surfing
跟住Gabriel Villarán走入秘魯 揭開家鄉的神秘面紗
秘魯指標人物Gabriel Villarán用他的的汽車載滿鄉村好友，在車尾擺上一架水上電單車，然後出發探索他前所未見的秘魯。
2021年，秘魯衝浪者Gabriel Villarán為自己定下目標，就是在家鄉旅行尋找新浪潮。Gabriel這輩子都隨心所欲地環遊世界，但今年他決定不屈服於大變化令常規節目被逼中斷的障礙，反而把握機會在自己熟悉的環境中真正地進行探索。
在贊助商的支持及祝福下，這位來自秘魯首都利馬的36歲衝浪者打開地圖、檢查天氣報告、整理汽車及將水上電單車掛在牽引杆，然後帶著一班好朋友：包括 Cristobal De Col、Luiz Gómez De La Torre、Carlos Mario Zapata及Toto De Romãna，一齊去實現衝浪者們追求的夢想：狂浪和冒險。
只說團隊分數實在太輕描淡寫，但亦不要盲目相信我們的說話，觀賞上面的影片親自感受一系列顫抖的滑浪板及迷人景點，另外你也會看到馬丘比丘有趣至極的一面。我們喜歡Gabriel Villarán，我們認為一旦你進來並跟住Gabriel Villarán參觀他在這個地球上最愛的地方，你也會有相同感受。享受！