在贊助商的支持及祝福下，這位來自秘魯首都利馬的36歲衝浪者打開地圖、檢查天氣報告、整理汽車及將水上電單車掛在牽引杆，然後帶著一班好朋友：包括 Cristobal De Col、Luiz Gómez De La Torre、Carlos Mario Zapata及Toto De Romãna，一齊去實現衝浪者們追求的夢想：狂浪和冒險。

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